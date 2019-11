Stát chce ušetřit na dávkách stamiliony | E15.cz

Řekla to po jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Celkem 19 návrhů na parametrické změny systému dávek, jejichž cílem je zpřísnit i nárok na podporu v nezaměstnanosti, pošle příští měsíc úřadům a institucím k připomínkám.

„Revize dávek je také o úsporách, i když nejen o nich. Ušetřené finanční prostředky chceme využít pro výstavbu nebo rekonstrukci ubytoven, které by byly nebo jsou pod kontrolou obcí,“ uvedla. Dodala, že kdyby stát investoval stávající příplatky a doplatky na bydlení do nových bytů pro sociálně slabé, tak se problém s ubytovnami označovaný jako kšeftování s chudobou za několik málo let vyřeší. „Jedno z opatření ale musí být, aby obce získaly kontrolu nad svým územím a dostaly nástroje, jak celou záležitost systémově řešit. To velmi dobře zvládli na Slovensku,“ dodala.

Obě dávky na bydlení hodlá sloučit do jedné. Vyplácela by se jen na zkolaudované byty s předem definovanými technickými a hygienickými standardy. U pomoci v nezaměstnanosti ministryně navrhne, aby ti, kteří opakovaně odmítnou nabídku práce nebo jinak poruší podmínky, přišli o podporu na celý rok. V současnosti je trest půlroční.

„Jsou výjimky, jako je zdravotní stav nebo daleké dojíždění. Pokud ale někdo odmítá legální zaměstnání, i když je mu neustále nabízena pomocná ruka, musí počítat s tvrdšími postihy,“ podotkla.

Pro je i opozice. „Jsem velkým kritikem ministryně Maláčové, ale zpřísnění nároku na podporu v nezaměstnanosti logiku má,“ uvedl ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Součástí inventury je také zvýšení existenčního a životního minima o 13 procent, které by přišlo na půl miliardy korun ročně. Maláčová argumentuje tím, že obě dávky naposledy vzrostly o přibližně tři sta, respektive dvě stě korun za vlády Petra Nečase (ODS) v roce 2012. Životní minimum pro samotného dospělého nyní činí 3400 korun, existenční 2200 korun. Maláčovou navrhovaný růst by znamenal, že u jednotlivce se měsíční životní minimum navýší o 450 korun, existenční o necelé tři stovky.

„V případě, že ministryně Maláčová předloží důkladnou revizi systému dávek, jsem připravena o růstu životního a existenčního minima jednat,“ uvedla šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO).