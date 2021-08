Facebook se připravuje na české volby. Dezinformační operace jsme nezachytil | E15.cz

Sociální síť Facebook v posledních letech čelí silné kritice kvůli nedostatečnému potírání šíření dezinformací a nenávisti. Nyní se platforma připravuje na říjnové volby do Sněmovny, podle slov jejich zástupců doposud nezaznamenali žádnou dezinformační operaci, která by měla za cíl poškodit některý z volebních subjektů.

Kauza Cambridge Analytica nebo letošní útok na americký Capitol. To jsou zřejmě ty nejzásadnější události, které byly spojené s působením Facebooku a jeho vlivu na veřejnost a politiku. Od těchto událostí Facebook představil vícero kroků, kterými chtěl jejich opakování zabránit či alespoň minimalizovat škody, který dezinformátoři nebo zneužití osobních údajů mohou napáchat.

“Naše systémy se v odhalování falešných účtů zlepšují, tím nutíme aktéry měnit své taktiky, které se pro ně stávají dražší těžší a časově náročnější,” řekl na setkání s českými novináři Štěpán Soukeník, který má ve Facebooku na starosti komunikaci s politiky a státními institucemi ve střední Evropě. Sociální síť pro moderaci obsahu a vyvracení dezinformací využívá v současnosti 35 tisíc lidí a algoritmy založené na umělé inteligence. Právě podle Soukeníka Facebook dosud nezachytil žádnou koordinovanou dezinformační operaci, která by měla za cíl poskodit některý z volebních subjektů.

Právě nedostatek lidí, kteří se zaměřují na lokální trhy a rozumějí jazykovému či kulturnímu kontextu, byl v minulosti problém. Facebook ani dnes neudává konkrétní počet lidí, kteří se například věnují moderaci českého obsahu. “Důvodem, proč nezveřejňujeme počet lidí, je ten, že takové číslo opravdu nevyjadřuje reálný počet lidí, kteří pracují na moderaci českého obsahu,” uvedla Eva Ivančic. Naráží tak na fakt, že v současné době je značná část obsahu moderována za použití umělé inteligence, pro kterou v některých případech, jako je teroristický obsah nebo obtěžování mladistvých, není použitý jazyk důležitý.

Před lety Facebook také představil spolupráci s nezávislými factcheckery (analytici ověřující pravdivost obsahu pozn. red.), v Česku například s organizaci Demagog.cz a zpravodajskou agenturou AFP. Jejich analytici mohou ověřovat obsah a jejich vysvětlení, zda se jedná o pravdivé či nepravdivé tvrzení, se posléze objevuje u sdílených odkazů. Nejedná se o robustní nástroj, který by mohl změnit dynamiku sociální sítě, ale spíš o doplněk.

Nicméně přímo ve Facebooku jsou se svým přístupem spokojení. “Z toho, kde jsme před pěti lety začínali, jsme na naší platformě ušli velmi dlouho cestu v potírání dezinformací,” řekla Sophie Eyears, která působí ve vývoji sociální sítě. “Konkrétně v Evropě jsme náš program rozšířili více, než v kterémkoliv jiném regionu. Jedna z věcí, se kterou se snažíme vypořádat, je fakt, že v některých zemích stále máme jeden nebo dva factcheckery,” uvedla. V takových případech se Facebook snaží navázat spolupráci s agenturami typu AFP nebo Reuters.

Obsah, který na Facebook umisťují politici, Facebook ale proaktivně neověřuje. “Věříme, že v demokracii by o tom, co je věrohodné, měli rozhodovat lidé, ne technologické společnosti – našim záměrem není to, aby soukromá společnost cenzurovala politiky,” uvádí společnost.

Navzdory tomu, že Facebook v poslední době žádnou koordinovanou dezinformační kampaň nezaznamenal, organizace Čeští elfové v poslední době v tzv. řetězových emailech zachytila, že největším terčem dezinformatorů je Pirátská strana a její předseda Ivan Bartoš. Piráti v sobě v očích autorů útočných mailů spojují hned několik fenoménu. Údajně plánují do Česka vozit migranty a přidělovat jim byty, případně ostatním občanům nemovitosti výrazně zdanit. Kolují navíc nařčení, že Ivan Bartoš a jeho spolustraníci „dostávají noty z Bruselu“.