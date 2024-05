Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v rozhovoru pro INFO.CZ kritizuje vládní důchodovou reformu. Podle ní nedává smysl vůbec v ničem. „Ze strany vlády je to vlastně další pokus, jak vyřešit rozpočtové problémy České republiky přes důchodový systém. Ale to prostě není důchodová reforma,“ má jasno.

Premiér Petr Fiala prohlásil, že k důchodové reformě, jejíž součástí je třeba navyšování věku odchodu do důchodu, není alternativa…

Každý, kdo nám říká, že není alternativy k jeho politice, lže, manipuluje a vymývá lidem mozek. Vždy to je o různých možnostech. V podstatě to ilustruje naprostou vyprázdněnost české politiky.

Vždyť politika je vždy o různých perspektivách a široké paletě řešení. Kdybychom žili v normálních poměrech, tak v momentě, kdy toto premiér řekne, navíc rekordně neoblíbený, nastoupí média, a budou lidem říkat, v čem spočívají alternativy. Namísto toho slýcháme, že bez toho, aby lidé pracovali třeba do 68 nebo do 70 let svého života, naše země zkrachuje.

Za prvé, jedná se o tři procenta HDP, které budou chybět a dnes máme vyšší schodek, než jsou peníze, které budeme za desítky let na dofinancování důchodů potřebovat. A téměř nikoho to netrápí.

Za druhé, nikdo si neklade základní otázku: kolik lidí je vůbec schopno takhle dlouho pracovat, jaké jsou to profese? A kolik lidí nám kvůli rozhodnutí vlády z důchodového systému vypadne?

A co demografická křivka, společnost stárne…

Ano, pokrok v medicíně nás drží déle naživu. Jenomže to neznamená, že jsme schopni také déle pracovat. Druhá věc: média o tom taktně mlčí a na vládě se nevede debata, ale i ministerstvo zdravotnictví v připomínkovém řízení řeklo, že lidi nad pětašedesát let nejsou schopni podat dlouhodobě takový pracovní výkon.

To znamená, že bude hodně lidí, kteří se do důchodu promarodí. To jsou miliardy na nemocenské, ale i ve zdravotní péči. Dále, minulý týden ministr práce a sociálních věcí řekl, že sto tisíc lidí přijde do deseti let o práci a milion míst změní digitalizace. To je úplně geniální: v jeden den řekne, že bude méně práce a profese se hodně budou měnit a druhý den, že se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu.

Takže bude vcelku velký počet lidí, kteří přijdou třeba po padesátce o práci. Klíčová otázka přitom je, co to bude znamenat? Že budou kvůli strukturální nezaměstnanosti bez práce do osmašedesáti? A tedy další výdaje v řádech desítek miliard na podporu v nezaměstnanosti?

Věk odchodu do důchodu se musí zvyšovat. Automat to činí spolehlivě a spravedlivě Názory a analýzy

Za třetí, když se podíváme třeba na statistiky onemocnění rakovinou, zjistíme, že každý třetí má v této zemi rakovinu. Tendence je vzestupná. Což bude znamenat, že budeme mít násobně vyšší počet invalidních důchodů než dnes. Prostě proto, že spousta lidí do důchodu nevydrží pracovat. Jiní kvůli tomu půjdou do předčasného důchodu, tím pádem budou mít nižší penzi, a budou tudíž žádat o dávky. Zejména o dávky na bydlení.