V příštím roce budou firmy s náborem opatrné, krize se dotkne hlavně průmyslu | E15.cz

Odhad vývoje pracovního trhu v tomto roce je podle odborníků vzhledem k současné situaci složitější než jindy, stále vyhlížejí, jak se naplní očekávání firem ohledně Vánoc. Za uzavřená listopadová data již firma LMC, která provozuje pracovní portály Jobs.cz a Práce.cz, zaznamenala dvacetiprocentní pokles v náborové aktivitě, který se dá předpokládat i do budoucna. Podobnou situaci popisuje i personální agentura ManpowerGroup. Nejvíce zasažený bude průmysl, a to i ten automobilový, což by se mohlo odrazit na personálních změnách.