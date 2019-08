Hamáček brzy oznámí jméno nového kandidáta na ministra kultury | E15.cz

Hamáček neplánuje, že by nové jméno oznámil až v pátek. „Já bych byl raději, kdyby to bylo dříve. Mojí ambicí je, aby to bylo co nejrychleji,“ uvedl. Nechtěl komentovat dohady médií, kdo by se kandidátem mohl stát. „Nebudu se k těm spekulacím připojovat,“ uvedl. Neupřesnil ani to, zda hledá mezi členy ČSSD, nebo by mohl novým kandidátem být nestraník. Oznámit ho chce hned, jak na něm bude shoda.

Vicepremiér připustil, že do poslední chvíle stál za nominací Šmardy, jak oznámil po pondělní schůzce s Babišem. Šmarda Hamáčka o vzdání se nominace informoval předem. „Proběhl mezi námi telefonický rozhovor, ve finále jeho rozhodnutí respektuji, jakkoliv mě mrzí. Platí, že mu lidsky rozumím, není to ale to řešení, které jsem chtěl,“ konstatoval.

Šmardovo rozhodnutí postavilo ČSSD do nové situace, kterou musí nyní vyřešit, dodal Hamáček. „Je logické, že to nějakou dobu trvat bude,“ uvedl. ČSSD Šmardu navrhla koncem května, Zeman ho odmítl minulý týden. Hamáček se neobává, že by se situace u nového kandidáta mohla zopakovat. „Nepředpokládám, že by se opakovala ta anabáze, kterou jsme si prošli. Jsem přesvědčen, že jakmile to jméno padne, tak ten proces bude velmi rychlý a bez problémů,“ míní.

Hamáček nemá signály, že by straníci z krajů na pátečním předsednictvu plánovali tlačit na odchod z vlády. „My jasně řekli, co je třeba, aby sociální demokracie ve vládním projektu pokračovala,“ uvedl. V těchto dnech se konají intenzivní jednání o rozpočtu na příští rok, k jehož původnímu návrhu měla ČSSD výhrady, připomněl. „Pokud se naplní i to, že bude mít sociální demokracie pět ministrů, pak naše podmínky budou naplněny,“ řekl.

V pátek bude jednat také poslanecký klub ČSSD. Podle Hamáčka budou zákonodárci jednat kvůli tomu, že už dlouho neměli příležitost se sejít. „Nezaznamenal jsem od žádného poslance, že by chtěl vystoupit z klubu nebo nechtěl podporovat vládní projekt,“ uvedl. Poslední týden důrazně kritizoval vedení poslanec Jaroslav Foldyna, podle médií by případnou vládu bez ČSSD mohl podporovat i odvolaný ministr kultury Antonín Staněk.