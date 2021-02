Havlíček prosazuje otevření obchodů od 22. února. Služby a další provozy by mohly následovat v březnu | E15.cz

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) navrhne v příštích dnech vládě otevření obchodů. V případě, že to vláda schválí, by se mohly otevřít od 22. února. Dohodl se na tom s představiteli krajů. Služeb a ostatních provozů se návrh zatím týkat nebude, jejich uvolňování by v případě příznivého vývoje mohlo následovat v březnu.

Výsledkem víkendového jednání Havlíčka se zástupci krajů je dohoda na možném postupném uvolňování obchodů, služeb a také kulturních a sportovních zařízení. První na řadu by měly přijít právě obchody, což Havlíček chce navrhnout vládě v tomto týdnu.

Svaz obchodu Havlíčekův návrh vítá. Vnímá jej ale jako snahu být rychlejší než Ústavní soud.

Jejich možné otevření by podle ministra provázely přísné hygienické podmínky týkající se maximálního počtu zákazníků na plochu, povinnosti roušek, odstupů, dezinfekce a dalších opatření. Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude upřesňovat v následujících dnech, podle ministra ale nebudou překvapivá. „Nechceme teď nikoho šikanovat, budeme jen dbát na dodržování ochranných opatření,“ podotkl Havlíček. Respirátory podle něj povinné v obchodech nebudou.

Uvolňování služeb a dalších provozů bude závislé na dalším vývoji pandemické situace. „Pokud se prokáže, že se nám daří situaci zvládat a půjde to dobře, pak by později mohly následovat i další provozovny,“ řekl ministr.

Kuba ocenil, že jednání vedla k postupu. Podle něj se prokázalo, že prodloužení nouzového stavu na základě žádosti krajů, nebylo bianco šekem pro vládu. „Jde o právní rámec pro zvládání pandemie,“ zdůraznil. K možnému rozvolňování Kuba uvedl, že je nutné zvládat pandemickou situaci, ale zároveň také, aby se společnost začala pomalu otevírat a stát více důvěřoval lidem. Připomněl především potřebu otevření škol. Návrat studentů do škol by měl začít od 1. března, a to s antigenním testováním na COVID-19.

Vláda v boji proti pandemii koronaviru zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají obchody s potravinami, lékárny, drogerie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. V prodejnách je povoleno nabízet jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.

V obchodech platí limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, u pokladen či pultů jsou značky k dodržování dvoumetrových odstupů. Zákazníci by si při vstupu do prodejny měli dezinfikovat ruce, na nákupy by měl chodit ideálně jen jeden člen domácnosti.