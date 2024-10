Do kanceláře ministra pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí by se měl v nejbližších týdnech nastěhovat nový ministr, kterého nominují Starostové a nezávislí. Nový člen vlády nahradí předsedu Pirátské strany Ivana Bartoše, kterého premiér Petr Fiala (ODS) odvolal kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení. Předseda STAN Vít Rakušan už pozici nabídl několika spolustraníkům. Fiala by chtěl znát jméno nominanta do čtvrtka, aby se s ním mohl v pátek setkat a do úterý mít vládu kompletní. Nový ministr bude muset dotáhnout do konce Bartošův zákon o podpoře v bydlení, ke kterému mají doteď výhrady koaliční partneři.