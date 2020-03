Hygienici kvůli koronaviru uzavřeli Litovel, Uničov a Červenku | E15.cz

Opatření je nařízeno na dobu 14 dnů. Nařízení mimořádného opatření při epidemii se podle hygieniků týká také obyvatel obcí Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je v této lokalitě zhruba 1000 potenciálně nakažených kontaktů. To byl důvod, proč se k opatření přistoupilo. "Jsou to lidé, kteří byli v kontaktu s infikovanými, což už je velký počet, proto hygienici rozhodli o uzavření. Všichni, kteří jsou označeni za kontakty, musí být v domácí karanténě, nesmí ani chodit do práce, musí být doma 14 dnů. Pro zbytek obyvatel platí toto omezení," řekl Vojtěch ráno Radiožurnálu.

Hygienici své nařízení odůvodňují nepříznivým vývojem epidemiologické situace této oblasti; opatření je podle nich jedním z důležitých předpokladů zamezit šíření onemocnění. "Vzhledem k výraznému rozšíření tohoto onemocnění na výše uvedených katastrálních územích hrozí závažné rozšíření nákazy z ohniska, proto je nezbytné zakázat pohyb fyzických osob v rámci těchto katastrálních území, jakékoliv cestování, přemisťování se a shromažďování z místa na místo v rámci území těchto postižených obcí," stojí v nařízení hygieniků. Platit bude do doby, než krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření a rozhodne o karanténě.

"Lidé s trvalým pobytem v Uničově nemohou město opustit. Byl rovněž vydán zákaz pohybu po samotném Uničově s výjimkou cest do práce, na nákup základních potřeb, k lékaři či veterináři. Dále lidé smějí své bydliště opustit z důvodu zajištění péče nebo doprovodu pro své příbuzné a blízké, případně k vyřízení úředních záležitostí," uvedl na webu Uničova starosta Radek Vincour (ODS).

Zaměstnanci pracující v uničovských podnicích a vracející se do svého bydliště mimo Uničov z nočních směn budou na kontrolních stanovištích zaregistrováni a bude jim nařízena dvoutýdenní karanténa v místě bydliště. "Obchody s potravinami, drogerie, lékárny, prodejny krmiv pro zvířata nebo čerpací stanice zůstávají otevřeny," dodal Vincour.