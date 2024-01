Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) je „připraven zvážit, že by nabídl rezignaci“ kvůli vánočnímu večírku pořádaném na ministerstvu v době tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Uvedl to v nedělním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Premiér Petr Fiala (ODS) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News nicméně prohlásil , že zatím Jurečkovo odvolání nepřipravuje. Ministr se podle něj omluvil, situaci ale musí ještě lépe vysvětlit.

Jurečka dnes svoji omluvu zopakoval. Dodal, že se omlouvá za nesprávné vyhodnocení situace i za následnou komunikaci. Večírek ministerstva vyvolal značnou kritiku. Pokračoval v době, kdy byly známy tragické události, při nichž ozbrojený útočník zabil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil. Kritické reakce vyvolala i omluva Jurečky, protože přišla pozdě a uváděl v ní, že by večírek rozpustil dříve, pokud by již o tragických následcích věděl. Členové vlády však měli informace už několik hodin.

„Omlouvám se znovu, protože z mé strany vyhodnocení té otázky ukončit to vánoční setkání dříve a i otázka té komunikace, bylo chybou,“ prohlásil ministr. Dodal, že textovou zprávu z úřadu vlády obdržel po 17:00, ale přečetl si ji až v 18:26. „Chybou bylo, že jsem to již v té době nevyhodnotil tak, že bych to setkání celé ukončil,“ řekl v České televizi. Párty podle něj skončila jeho odchodem na jednání vlády, které začínalo v 21:00.

Server iDnes.cz ale na základě svědectví účastníků party napsal, že se ministr na večírek vrátil i po mimořádném jednání vlády, na kterém se střelba řešila. V té době tam bylo podle dnešního vyjádření ministra kolem třiceti lidí, bližších spolupracovníků. Jurečka tam s nimi zůstal. Dodal, že ho dřívější nesprávná komunikace mrzí, nikdy ale v odpovědích na otázky novinářů nelhal.

„Mně je líto, že k takové situaci došlo,“ prohlásil Fiala. Podle něj „měla být vyhodnocena jinak“. Předseda vlády uvedl, že ministr musí nyní vše hlavně vysvětlit. Udělal nicméně chybu, za kterou se omluvil, což je pro něj podstatné.

„Včera (v sobotu), když jsem o tom s premiérem mluvil, tak jsem řekl, že jsem připraven i zvážit to, pokud on by to takto vyhodnotil, nabídnout svoji rezignaci,“ řekl Jurečka. Situaci bude řešit i na celostátním výboru strany. Lidé z Jurečkova okolí však podle něj nesdílí názor, že by měl ze své funkce odejít. Ministr dodal, že rezignaci zvažoval již dříve kvůli protestu signatáře Charty 77 a zakladatele knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda kvůli nízkým disidentským penzím.

Střelec loni 21. prosince v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Palachově náměstí zabil třináct lidí a čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Podle policie na škole střílel čtyřiadvacetiletý student fakulty ze středních Čech, kterého policie na základě balistiky spojila také s případem loňské vraždy muže a jeho dvouměsíční dcery v Klánovickém lese na okraji Prahy.