„Jsme se Zdeňkem Tůmou v nadačním fondu, budeme ho jako instituci zastupovat. Rád jsem souhlasil s tím, že se tomu budu věnovat.,“ potvrdil e15 Kalousek.

Podle něj by každá generace měla po sobě zanechat nějakou významnou veřejnou kulturní stavbu. „Tou poslední je Obecní dům, který se vybudoval před 120 lety. Velmi bych si přál, kdyby moje generace také něco zanechala, a věřím, že kromě veřejných prostředků je možné motivovat i soukromé subjekty, aby na novou filharmonii přispěly,“ zdůraznil někdejší politik. „Koneckonců Rudolfinum kdysi postavila Česká spořitelna,“ dodal.

GALERIE:Dopracovaný projekt Vltavské filharmonie

Výstavbu Vltavské filharmonie mají v pondělí na programu pražští radní. Projednají materiál, jímž založí investiční akce pro stavbu filharmonie a úpravy v jejím okolí v celkové hodnotě 16,53 miliardy korun. A budou se zabývat právě i založením sbírky na výstavbu samotného koncertního sálu, do níž by mohla veřejnost včetně firem přispět na takřka dvanáctimiliardový projekt.

Zatím je jediným investorem hlavní město, které doufá, že na stavbu kromě soukromých investorů přispěje i budoucí vláda ze státního rozpočtu. Stavba by se měla příznivcům klasické hudby otevřít v roce 2033.

„Vltavská filharmonie je jedním z nejvýznamnějších projektů pro budoucnost Prahy. Je to nejen investice do kultury, ale také do města samotného, jeho moderního a otevřeného charakteru. Jsem rád, že se projekt posouvá dál a že se nám podařilo sestavit nadační fond, který pomůže zajistit financování této jedinečné stavby,“ uvedl v reakci na informace e15 pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Díky spolupráci veřejného a soukromého sektoru je podle něj šance vybudovat prostor, který bude sloužit nejen hudební scéně, ale i celé společnosti. „Vltavská filharmonie je pro mě osobně srdeční záležitostí a jsem přesvědčen, že se stane novým symbolem Prahy, stejně jako kdysi Obecní dům nebo Rudolfinum. Mám radost, že pokračujeme v tradici velkých kulturních investic, které budou sloužit generacím,“ podotkl.

Plánovaná stavba Vltavské filharmonie u stanice metra C Vltavská i se souvisejícími úpravami okolí vyjde Prahu podle aktuálních odhadů na 16,53 miliardy korun bez DPH. Vyplývá to z dokumentu, kterým v pondělí městští radní schválili založení příslušných investičních akcí.

Celý projekt bude podle schváleného dokumentu rozdělený na deset investic, které uskuteční investiční a dopravní odbor magistrátu a dopravní podnik. Kromě částky 11,65 miliardy korun na výstavbu filharmonie město počítá ještě s miliardou na uvedení budovy do provozu. Zbylé peníze půjdou na úpravy komunikací, nábřeží či stanice metra. Projektová dokumentace stavby, kterou na základě soutěže připravuje dánské studio Bjarke Ingels Group, pak vyjde na zhruba miliardu korun bez daně.

Náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček nechtěl v únoru přiblížit, kolik čeká, že se od veřejnosti v rámci fondu vybere. Kdyby to byla ona třetina, tedy tři až čtyři miliardy, považoval by to za ideální.

Praha chystá sbírku

„Když vidím, co dokázal David Procházka, který založil Donio, tak už dávno neplatí, že jsou Češi jenom skrblíci. Toto je velká a významná věc, takže věřím, že o to zájem bude,“ řekl Hlaváček. Záležet bude zejména na podpoře velkých firem a významných podnikatelů, se kterými zástupci města průběžně mluví. „Prováděli jsme různé konzultace a došli jsme k tomu, že to není naivní čin,“ upozornil Hlaváček, který nechtěl přiblížit, s kým už město předběžně o podpoře jednalo.

„Je důležité, abychom dokázali oslovit nejen velké a silné mecenáše, ale i babičku z pohraničí, která u toho chce být taky. Myslím si, že z hlediska financí i z hlediska principu to má být opravdu národní stavba,“ uvedl v Recastu architekt Martin Krupauer, který vede projektový tým, který má na starost realizaci Vltavské filharmonie podle návrhu dánského architektonického studia Bjarke Ingels Group. „I kdyby se stalo, že dominantní část nákladů zaplatí Praha, pořád se to městu ekonomicky vyplatí,“ míní náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil. Město očekává, že stavba přitáhne do Prahy turisty, ať už půjde o hudební nebo architektonické nadšence. Hned vedle filharmonie budou ostatně stavět vlaky z letiště.