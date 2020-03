Koronavirus v Česku: MHD bude fungovat bez omezení | E15.cz

Vláda rozhodně nebude omezovat hromadnou dopravu, nikdy se o tom neuvažovalo, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Je podle něho nutné, aby lidé chodili do práce. Babiš také zopakoval, že vláda nebude zavírat kvůli koronaviru určité oblasti Česka. V případě potřeby vyhlášení karantény by platila pro celou zemi.

„V žádném případě nebudeme omezovat hromadnou dopravu. My jasně říkáme, že potřebujeme, aby lidé chodili do práce," uvedl Babiš na tiskové konferenci, na níž spolu s vicepremiéry Janem Hamáčkem (ČSSD) a Karlem Havlíčkem (za ANO) vysvětloval nové rozhodnutí o uzavření části obchodů, všech restaurací a podobných zařízení a provozoven některých služeb. Ministerský předseda ale připustil, že v nějaké situaci by vláda mohla hromadnou dopravu regulovat.

„Určitě nebudeme dělat opatření, jako dělá Rakousko, že uzavřeme nějaké oblasti. Pokud budeme mít pocit, že je potřeba vyhlásit karanténu, vyhlásíme ji pro celou Českou republiku," řekl Babiš. Spouštěče by byl další přenos koronaviru mezi obyvateli. Nyní podle něho existují dva nekontrolované přenosy, jde o případy řidiče taxi z Prahy a zdravotní sestra z Frýdku-Místku.

Babiš zároveň sdělil, že bank a pošt se omezení nedotkne. Stejně tak mohou v provozu pokračovat i rychlá občerstvení, a to v případě, kdy jídlo podávají výdejovým okénkem. V hotelech může fungovat například servis jídla na pokoje, případně si lidé mohou jídlo v hotelové restauraci vyzvednout.

„Jsme přesvědčeni o tom, že to zvládneme. A to když budeme solidární a budeme táhnout za jeden provaz," vyzval Babiš. „Uvidíme podle situace. Můžeme případně přimout další opatření, abychom zabránili tomu, co se stalo v Itálii a dalších zemích," řekl premiér.

Hamáček dodal, že se vláda radí s odborníky z dříve zasažených zemí, především asijských. „Nám nezbývá než se poučit od těch, kterým se to podařilo omezit. A ti jasně říkají, že je třeba zavédět bariérová opatření," řekl ministr vnitra, který podobně jako Babiš apeloval, aby lidé pravidla neobcházeli.

Někteří lidé totiž údajně vypínají telefony před návratem do Česka, aby je operátoři nezachytili a dotyční tak nemuseli do povinné 14denní karantény. Ta platí pro návrat z patnácti rizikových zemí. „Je to nezodpovědné a nesmyslné. Ono se na to časem přijde. Lhát státu v této situaci nemá smysl," reagoval Hamáček.