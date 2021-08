Kauza Čapí hnízdo se vrací do rukou policie | E15.cz

Šarochovi nyní vypršela lhůta, v níž měl rozhodnout o návrhu na podání obžaloby v případu kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Vedle Babiše je obviněná i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Policie na konci května navrhla, aby byli oba obžalováni. Babiš i Nagyová vinu odmítají, v létě podali návrh na zastavení svého stíhání.

Vyšetřování má být doplněno zejména o výslechy svědků. Lhůtu pro zajištění důkazů stanovil Šaroch do poloviny září.

„Státní zástupce i v průběhu zpracování věci vyhodnocoval veškerá nová zjištění, která vyplývala jak z podání obhajoby, tak z informací, které se objevily ve veřejných sdělovacích prostředcích, a dospěl k závěru, že některé informace mohou být pro další postup ve věci relevantní a je namístě se jimi blíže zabývat,“ uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Babiše a Nagyovou policie obvinila z poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu v roce 2017. Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.