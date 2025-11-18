Končící vládní koalice požádala o mimořádnou schůzi k Babišovu střetu zájmů
Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů předaly dnes po poledni sekretariátu předsedy Sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) musí zasedání podle jednacího řádu svolat tak, aby se uskutečnilo do deseti dnů. V pátek novinářům řekl, že počítá s termínem mezi 25. a 28. listopadem.
Nynější sněmovní opozice tvrdí, že by Babiš měl dostat příležitost veřejně objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert před nástupem do vlády vyřešit. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá i prezident Petr Pavel, který v pondělí uvedl, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle předsedy hnutí ANO jde o citlivou záležitost, s publikováním postupu slíbil přijít těsně před svým jmenováním.
Prezident v pondělí na Národní třídě v Praze podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda Babiše premiérem nejmenuje, dokud řešení neoznámí. „Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal prezident.
Místopředseda ANO Karel Havlíček dnes novinářům k svolání mimořádné schůze řekl, že jde o zastírací manévr končící koalice, kterým chce odklonit pozornost od diskuse o rozpočtu.