Koro-NERV-20: Stát by měl výrazně navýšit kapacitu ventilovaných lůžek | E15.cz

Členové občanské iniciativy KoroNERV-20 doporučují v budoucnu začít intenzivně školit dodatečný personál k provádění umělé plicní ventilace a na maximum navýšit kapacitu ventilovaných lůžek. Podle nich by měla vláda zajistit co nejrychlejší průchod viru populací. Uvedl to mluvčí iniciativy Pavel Krejča s tím, že lidé se pravděpodobně budou s nemocí Covidem-19 potýkat i nadále.

„Jelikož je Covid-19 vážnou hrozbou i do budoucna, mělo by být cílem vlády zajištění co nejrychlejšího průchodu viru populací tak, aby nemocnice zvládaly počty zranitelných pacientů. Čím rychleji se to povede, tím dříve budeme moct opět relativně normálně žít a začne se ozdravovat české hospodářství,“ uvedl člen iniciativy a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček.

Vedle zajištění dostatečných zásob plicních ventilací a ochranných pomůcek doporučuje iniciativa připravit vybavené mobilní týmy zdravotníků pro pacienty v alzheimer centrech a domovech pro seniory a lépe v nemocnicích vybavit dnes často provizorně zřízená akutní lůžka pro pacienty s Covidem-19.

„Nemocnicím dlouhodobě chybí izolační jedno- a dvoulůžkové pokoje. Mnoho specializovaných oddělení by se dalo nahradit stacionáři a ambulantním provozem. Doba hospitalizace by se u mnohých pacientů dala zkrátit na úkor posílení lůžkového fondu na interních odděleních a na kvalitních bezpečných lůžkách následné péče, které jsou základem zabránění šíření infekce v nemocnicích. Dodatečné náklady jsou zanedbatelné ve srovnání s potenciálními ztrátami,“ uvádí se v prohlášení.

Podle členů KoroNERV-20 je nutné opakovat celostátní studie promořenosti a školit personál v nemocnicích v obsluze umělé plicní ventilace a zavést finanční podporu školení do úhrad a dotací nemocnicím. Měla by se tak dlouhodobě posílit kompetence kvalifikovaného středního zdravotnického personálu.

Členové iniciativy chtějí, aby v takzvaném anticovidovém systému bylo stanovené cílové tempo průchodu viru populací a co je k tomu potřeba zajistit na straně testovací kapacity, hygienického trasování a nemocničních kapacit.

„De facto jediný problém při příliš rychlém šíření Covidu-19 je péče o pacienty v kritickém stavu. Ze zahraničí vidíme, co se může stát při nedostatečné kapacitě JIP lůžek s plicní ventilací. Nejužším místem při otevírání nových lůžek s možností plicní ventilace není technika, ale kvalifikovaný personál. Obecně je třeba střední zdravotnický personál nejen dobře zaplatit, ale především mu rozšířit kompetence jako v západních zemích,“ dodali členové iniciativy.

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie Covid-19 na českou ekonomiku. Mezi členy iniciativy jsou ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl, ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, epidemiolog IKEM Petr Smejkal i šéfredaktorka deníku E15 Tereza Zavadilová.