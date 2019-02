Koruna se zrodila ze snu o tvrdé měně. Před sto lety ji Rašín začal kolkovat | E15.cz

Česko je jediným územím někdejšího Rakouska-Uherska, jehož obyvatelé nadále platí korunou. A to již sto let. První československý ministr financí Alois Rašín se samostatnou měnou spojoval i nemalé ekonomické ambice, jejichž plnění se ale neobešlo bez potíží. Přesto politici do české veřejné sféry opakovaně vracejí snění o úspěších prvních republiky.