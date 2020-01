Jaroslav Kubera zemřel. Kdo ho nahradí v čele Senátu? | E15.cz

Povinnosti předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), který v pondělí dopoledne náhle zemřel, dočasně přebere první místopředseda horní komory Jiří Růžička (za TOP 09/STAN). Senátní organizační výbor rozhodne v úterý ráno o tom, kdy proběhne volba nového předsedy Senátu. Podle Růžičky by to mohlo být do několika týdnů.

Pozice druhého nejvyššího ústavního činitele je nyní oficiálně neobsazená. „Nejsem předsedou Senátu,“ upozornil Růžička. Ústavní právník Jan Kysela uvedl, že Růžička bude moci bez problémů převzít organizační úkoly, jako je svolávání schůze Senátu. Růžička také bude muset oficiálně oznámit prezidentovi Miloši Zemanovi a ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), že Kuberův mandát úmrtím zanikl. U ústavních aktů, kterých je minimum, je otázka pravomocí nejasná.

Ústava se k úmrtí předsedy parlamentní komory nevyjadřuje a v historii České republiky k tomu ještě nikdy nedošlo. Zeman bude muset nicméně vyhlásit doplňovací volby na Teplicku na uvolněné senátorské místo.

Volba nového předsedy horní komory by podle Růžičky mohla proběhnout do dvou až tří týdnů. Růžička bude předsedat jednání senátního organizačního výboru, který se kvůli úmrtí předsedy mimořádně sejde v úterý ráno.

„Budu navrhovat mimořádnou schůzi, která by se tomu věnovala,“ řekl senátor. „Nemyslím si, že bychom to stihli už příští týden na řádné schůzi, kluby by neměly čas nominovat své kandidáty. Navíc to bude znamenat převolení dalších funkcí v Senátu,“ řekl Růžička.

Nejsilnější senátní klub mají v současnosti Starostové a nezávislí s 19 členy, následují občanští demokraté se 17 senátory a na třetí pozici jsou lidovci s 15 členy. Senátoři se zatím nechtěli vyjadřovat k tomu, zda a koho budou navrhovat do čela horní komory. Ozývají se také hlasy, že by post předsedy měl zůstat občanským demokratům. Jedním z řadových místopředsedů horní komory je senátor Jiří Oberfalzer (ODS).

Jaké jsou pravomoci předsedy Senátu? Předsedovi Senátu přísluší ze zákona mimo jiné vyhlašovat volbu prezidenta republiky i jeho rezignaci, dávat souhlas s vydáním senátora k trestnímu stíhání nebo svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Senátu nebo jmenovat a odvolávat senátního kancléře po schválení organizačním výborem.

Kandidáty budou moci podle zákona o senátním jednacím řádu navrhovat senátní volební komisi senátorské kluby i jednotliví senátoři nejpozději 24 hodin před zahájením volby.

Premiér Andrej Babiš (ANO) také nechtěl odpovědět na dotaz, koho by si do čela Senátu přál. „To je záležitost Senátu. Senát by měl rozhodnut, jakým způsobem bude Kubera ve funkci nahrazen,“ řekl Babiš.

Premiér podobně jako ostatní politici vyjádřil lístost nad úmrtím Kubery. „Jsem úplně v šoku. Byl to člověk, kterého jsem měl rád, měli jsme dobré vztahy, byl neskutečně vtipný. Senát s jeho příchodem dostal jinou dynamiku,“ dodal Babiš.