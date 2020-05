Stát by neměl nahrazovat mzdy, jen odpustit odvody, řekla Schillerová. | E15.cz

V programu Antivirus se rozlišují dva režimy A a B. V režimu A stát dorovnává firmám 80 procent náhrady mezd lidí, kteří jsou v karanténě nebo nemohou pracovat kvůli nařízenému uzavření provozů. Platí to do 39 tisíc korun superhrubé měsíční mzdy. Režim A postupně s otevíráním obchodů a restaurací skončí. V režimu B stát nahrazuje mzdy pracovníků firem, jejichž podnikání postihl výpadek surovin a lidí či pokles poptávky. Stát přispívá na mzdy až do výše 60 procent, a to do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Peníze se poskytují za období od 12. března do konce května. Aktuálně se jedná o režimu C, kde půjde o snížení sociálních odvodů. Kolik zatím stát vyplatil na náhradě mezd v rámci kurzarbeitu: Celkem podáno žádostí: 59 334 Schváleno žádostí: 52 027 Počet podpořených zaměstnanců: 486 693 Vyplaceno: 3,9 miliardy korun Pramen: MPSV, data k 15. 5. 2020