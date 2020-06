Důchodová reforma - Česko už dostalo analýzu OECD | E15.cz

Maláčová bez dalších podrobností dodala, že koncem června by měla analýzu OECD projednat důchodová komise. Experti měli posoudit českou situaci a navrhnout opatření k dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému.

Podle zadání vlády měla OECD zhodnotit první a třetí důchodový pilíř, tedy průběžné financování důchodů z odvodů a dobrovolné spoření na stáří. Ministerstvo práce v podkladech pro loňské jednání kabinetu uvedlo, že by experti OECD měli posoudit demografický vývoj a náklady na stárnutí a navrhnout opatření k zajištění dlouhodobé udržitelnosti a stability penzijního systému. Ve druhém letošním pololetí a prvním pololetí roku 2021 by se měly výsledky projednat a měla by se najít shoda na podobě důchodového systému. Stanovit by se měl podíl státu, lidí a zaměstnavatelů na financování penzí.

Důchodová komise se loni na podzim shodla na možnosti nynější průběžný veřejný systém rozdělit. Z nultého pilíře by se platil solidární základní důchod z daní, z prvního pilíře pak z odvodů zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků. Maláčová představila tři varianty s označením spravedlivá, technická a úsporná. Liší se výší základní penze i započítáním bonusů za péči a děti či přesluhování. První dva modely výdaje do budoucna zvedají.

Národní rozpočtová rada uvedla, že návrhy nepředstavují systémové řešení k udržitelnosti penzí. Změny by se neměly provádět bez zajištění a reformy příjmů, posílit by se mělo i spoření na stáří. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že Česko sice změny penzí potřebuje, do voleb už se ale nejspíš nepřijmou. Důchodovou komisi kritizovala za to, že o zajištění zdrojů zatím nejednala. Podle Maláčové a šéfky důchodové komise Danuše Nerudové by reformu penzí měla provázet reforma daní.

Vláda Andreje Babiše uvedla důchodovou reformu ve svém programu jako první ze šesti svých hlavních priorit. Podle zpráv ministerstva práce či Národní rozpočtové rady se česká penzijní soustava beze změn při stárnutí společnosti propadne do deficitů. Ty by mohly za pár desetiletí dosahovat několika procent hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních hodnotách by to byly stovky miliard korun.

OECD už v minulosti Česku několikrát doporučila důchodový systém upravit. Radila třeba v budoucnu dál odsouvat věk nástupu do penze podle prodlužování života. Důchodová věková hranice se v Česku zvedá každý rok, a to obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let se dostane ve 30. letech. Vláda loni trvala na zachování tohoto limitu. Další pomalé odsouvání, které by se týkalo dnešních třicátníků či dvacátníků, odmítla. Jednat by o tom měl příští kabinet znovu v roce 2024.