Miliardy z programu Antivirus dostaly za pandemie i firmy, které zvyšovaly zisky | e15.cz

Miliardy z programu Antivirus na udržení pracovních míst v době pandemie covidu-19 dostaly od státu i firmy, kterým rostl zisk a počet zaměstnanců. V jednom ze tří režimů programu stát navíc nesl téměř sto procent nákladů na udržení pracovních míst. Pokud by se dodrželo pravidlo částečné kompenzace, které platilo v jiných zemí EU, stát by ušetřil miliardy korun. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za roky 2020 a 2021.