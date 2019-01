Ministerstva vyšlou do světa víc odborných diplomatů | E15.cz

Na české zastupitelské úřady v zahraničí nastoupí už brzy další odborní diplomaté. Vyslat je chtějí ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství či obrany. Šlo by například o pracovníky, kteří by ve Velké Británii pomáhali českým občanům po odchodu země z EU plánovaném na konec března. Kvůli podpoře exportu se mají rozšířit řady agrárních a zbrojních diplomatů.

Náklady na jejich zpravidla čtyřleté mise, kam mohou odjet i s rodinami, dosahují desítek milionů korun. Vysílání odborníků rezorty průběžně ladí s Černínským palácem. „S ministerstvem práce nyní směřujeme k tomu, aby v okamžiku vystoupení Spojeného království z Evropské unie byl na místě jakýsi sociální diplomat,“ řekl deníku E15 ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Šéfka rezortu práce Jana Maláčová (ČSSD) připomíná, že v Británii jsou desítky tisíc Čechů.

„Jestli opravdu nastane tvrdý brexit, musejí jim pomáhat naši lidé, kteří rozumějí trhu práce a sociálnímu zabezpečení,“ uvedla. Úřad Maláčové by vyslal jednoho až dva experty. Zatím není jasné, zda by kromě ambasády v Londýně působili i na novém generálním konzulátu, který Česko tento měsíc otevírá v Manchesteru. V zemi jsou ještě dva honorární konzuláty, a to v Belfastu a v Edinburghu.

Další odborné rady a atašé má Česko v oblastech, jako je zemědělství nebo věda a výzkum. Ministerstvo zemědělství vysílá specialisty již několik let. Jejich úkolem je zprostředkovávat českým výrobcům zemědělských a potravinářských produktů obchodní kontakty. „Doposud jsme jich vyslali šest – do Ruska, Srbska, Saúdské Arábie, USA, Libanonu a do Číny. Zvažuje se výjezd diplomata do Japonska,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý s tím, že náklady na jednoho pracovníka se v průměru pohybují kolem 3,5 milionu korun ročně.

Například agrární rada v Srbsku pokrývá i Bosnu a Hercegovinu a Makedonii. A český zástupce v Saúdské Arábii, který má být přemístěn do Spojených arabských emirátů, má na starosti celý Arabský poloostrov. Mise odborných diplomatů trvají obvykle čtyři roky.

„Jsou zařazeni v diplomatickém sboru a platí pro ně stejné podmínky jako pro ostatní zaměstnance ministerstva zahraničí ve světě. Mohou tedy vyjet i s rodinnými příslušníky,“ dodal Bílý. Spolu s vojenskými přidělenci vysílá od loňska do ciziny experty na zbrojní průmysl rezort obrany. Ekonomického radu už má v Izraeli, následovat mají Švédsko a USA. V Izraeli a v Americe má Česko také diplomaty zaměřené na spolupráci ve vědě a výzkumu.