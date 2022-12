Místo peněz věci. Češi pomáhají i v horších časech, jen jinak | E15.cz

I v časech vysoké inflace, zdražování a nejistoty kolem propouštění přichází z Česka jedna velmi dobrá zpráva. Lidé neztrácejí chuť pomáhat druhým, i když forma jejich solidarity se z peněžních darů překlápí do praktické pomoci formou dobrovolnictví nebo věcných darů.

Češi podle průzkumu agentury Ipsos, který představila Asociace společenské odpovědnosti, vnímají, že bude kvůli těžké situaci, jako je pandemie covidu, inflace nebo válka na Ukrajině, potřeba více podpořit ohrožené skupiny obyvatel. „Nelehká ekonomická situace ale může proměnit způsoby konání dobra. Tři čtvrtiny lidí říkají, že se budou muset více rozmýšlet, zda a jaké aktivity podpoří,“ komentuje výsledky výzkumu manažerka komunikace agentury Ipsos Markéta Kneblíková.

Čísly řečeno, větší zájem pomoci ostatním deklaruje 41 procent dotázaných, k nim přibylo dalších 14 v kategorii „rozhodně souhlasím“. Zajímavostí také je, že ženy častěji než muži uvádějí, že pokud nebudou mít dostatek finančních prostředků na darování potřebným, budou se snažit pomoci alespoň jinak. A co prozradil průzkum o lidech, kteří se chystají pomoci ostatním? Hlavní obavou, ktera Čechy aktuálně trápí, je inflace a s ní související chudoba a sociální nerovnost. A dvě třetiny Čechů očekávají, že v následujících třech měsících se jejich výdaje budou i nadále zvyšovat.

Téměř polovina lidí v uplynulém roce darovala věci na dobročinné účely, což je nárůst oproti předchozímu roku. Nejčastěji to bylo oblečení, s odstupem hračky a potraviny. Podpora směřovala zejména k dětem a k uprchlíkům z Ukrajiny. Oblečení darovalo 80 procent z těch, kteří se rozhodli pomoci, hračky pak 37 procent. Nejvíce lidé přispívali dětem (36 procent) a na uprchlickou krizi spojenou s válkou na Ukrajině (35 procent).

Mezi těmi, kdo v posledním roce pomohli, roste v průběhu posledních let částka, kterou věnují na dobročinnost. Mírně přibývá darů formou on-line. Typický dárce věnuje do pěti set korun formou převodu na účet. Kategorie do pěti set korun jako celek však klesá, a naopak roste od tisícikoruny nahoru. Částky jsou podle autorů průzkumu vyšší u vzdělanějších a bohatších lidí, menší u studentů a lidí s nižším vzděláním.

Dobrou zprávou také je, že šest z deseti lidí, kteří se zapojili do dobročinnosti, využilo více způsobů pomoci. Pětina lidí věnovala na dobročinné aktivity svůj čas, peníze i věci. Pětina přispěla pouze finančně, desetina darovala pouze věci nebo čas.