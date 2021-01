Na stát se valí žádosti o odškodnění kvůli covidu. Najal si právníky za 30 milionů | E15.cz

„Ministerstvo vnitra by s ohledem na své kapacitní možnosti nebylo schopno řádně zajistit posouzení doručených žádostí,“ poukázala na počet a objem nároků mluvčí rezortu Hana Malá.

Ministerstvo proto vybralo v rámci veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění – tedy bez výběrového řízení – šest advokátních kanceláří. Jednací řízení bez uveřejnění je druh zadávacího řízení, které se má používat jen ve výjimečných případech, kdy musí zadavatel řešit akutní situaci. Hodnotu zakázky vyčíslilo ministerstvo na 24,7 milionu korun bez DPH, tedy zhruba 30 milionů korun s daní.

Lukrativní zakázku získaly ke konci roku advokátní kanceláře Becker & Poliakoff, Bureš & Bureš, Deloitte Legal, Havel & Partners, JUDr. Daniel Volák a Mgr. Libor Hubáček, MBA. Advokáti mají podle rezortu posoudit žádosti po právní i ekonomické stránce a určit, zda je daný nárok oprávněný. Součástí smluv je i případné zastupování před soudy, pokud se žadatelé rozhodnou peníze vymáhat soudně. První rozhodnutí o žádostech z minulého roku by měly k lidem a firmám dorazit v průběhu ledna. Kromě advokátů je připraven stát před soudy zastupovat i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Právník Ondřej Dostál, který na jaře uspěl u Městského soudu v Praze s žalobou na opatření ministerstva zdravotnictví, míní, že na začátku pandemie dávalo využití externích právníků smysl, neboť na tak novou agendu stát nebyl připraven. „Jsem ale přesvědčen, že epidemie trvá dost dlouho na to, aby ministerstva stihla úřední kapacity rozšířit, neboť přinejmenším od jara měla a mohla vědět, že o náhrady škod se bude žádat a tato agenda masivně naroste,“ řekl Dostál.

Dostál se také domnívá, že měl stát dost času vysoutěžit advokáty v otevřeném výběrovém řízení. „Zájem o tuto prestižní zakázku by byl nepochybně vysoký a mohl by vést k dosažení velmi příznivé ceny,“ řekl právník, který ovšem nechtěl hodnotit, zda je oněch 30 milionů korun přiměřená cena. Záleží podle něj na tom, kolika žádostem se vyhoví a kolik se jich přetaví v žaloby a budou se soudit.

Lidé a firmy mají možnost žádat o odškodnění na základě krizového zákona, který se používá při vyhlašování nouzového stavu a následných opatření. Musejí to udělat do šesti měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděli. Pokud ministerstvo nárok neuzná, může se žadatel obrátit s žalobou na stát a domáhat se peněz před soudem. Ke konci roku registrovalo ministerstvo vnitra žádosti za 5,6 miliard korun, ministerstvo zdravotnictví za dalších 3,6 miliard korun. Odškodnění se lidé domáhají i na jiných rezortech a Úřadu vlády, ty to ale přeposílají k vyřízení na vnitro.

Už dříve odborníci hovořili o tom, že je ustanovení v krizovém zákoně týkající se odškodnění příliš široké, bylo původně myšleno jen pro jednorázové škody způsobené povodněmi. Hamáček proto připravil novelu zákona, ve které ustanovení upravil. „Nově se vymezuje, že se nahrazuje pouze skutečná škoda, tedy již nikoli ušlý zisk. To je důležitá změna vzhledem k uzavírání provozoven,“ řekl pirátský poslanec Jakub Michálek. Novela ještě čeká na schválení.

V drtivé většině žádají o odškodnění firmy, ze 641 žádostí bylo 544 podáno firmami. Dokazuje to i průměrná hodnota požadavku, která činí zhruba 14 milionů korun. „To by napovídalo, že spíše žádají střední či větší podniky vybavené právní kapacitou, nikoliv tisíce drobných živnostníků,“ míní Dostál, podle kterého ještě počty žádostí narostou.

Mnoho firem a podnikatelů ovšem odrazuje fakt, že soudní vymáhání odškodnění může trvat i měsíce až roky. Navíc když využijí některý z kompenzačních programů vlády, například Antivirus, je prostor pro žádost o náhradu škody nebo ušlého zisku značně omezený. „Musíme se připravit na to, že soudy budou hledat cesty, jak vykládat zákon restriktivně. Soudy se často přiklání k ochraně státu, aby to unesl,“ řekla advokátka a docentka z Masarykovy univerzity Dana Ondrejová.