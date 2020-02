Kremlík: Nabídli mi úplatek u zakázky na mýtného auditora | E15.cz

Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) tvrdí, že u zakázky na auditora mýtného systému mu byl nabídnut úplatek 1,5 milionu korun. S informací se v polovině ledna, když byl ještě ve funkci, obrátil na Bezpečnostní informační službu (BIS), napsal server SeznamZprávy.cz. Člen vlády oznámil, že mu nabídli úplatek, potvrdil mluvčí BIS Ladislav Šticha v České televizi. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale uvedl, že Kremlík ve věci nepodal trestní oznámení. Právník Martin Janoušek, který podle Kremlíka úplatek nabídl, to popřel a ohlásil, že podá trestní oznámení pro pomluvu.

Server píše, že Kremlík dostal nabídku úplatku před Vánocemi při schůzce na ministerstvu od právníka Martina Janouška, jehož advokátní kancelář zastupuje mimo jiné společnost CGI, která zakázku na mýtného auditora získala. Mluvilo se o tom, jestli ministerstvo dohled nad výběrem mýtného nakonec svěří státní firmě Cendis. „Nabídl mi úplatek,“ řekl Kremlík.

Právník Janoušek se nařčení brání a podá trestní oznámení pro pomluvu a křivé obvinění. Odmítá, že by úplatek kdy nabízel.

O věci bývalý ministr informoval 14. ledna textovou zprávou ředitele BIS Michala Koudelku, píše server. Setkali se o den později a podle Kremlíka mu ředitel BIS slíbil, že o úplatku promluví s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a také s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Premiér v pondělí SeznamZprávám napsal, že žádné informace o úplatku neměl.

„Můžu potvrdit, že jeden z členů vlády se obrátil na ředitele BIS s informací, že se jej údajně někdo pokusil podplatit. Pan ředitel Koudelka pana ministra upozornil, že by měl co nejrychleji tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení. Zároveň BIS začala připravovat aktivitu, při které by ve spolupráci se státním zastupitelstvím a Policií ČR zajistila potřebné informace,“ řekl mluvčí BIS Šticha v ČT.

Při další schůzce s Janouškem se Kremlík na nabídku 1,5 milionu z prosince zeptal. Janoušek na zvukovém záznamu rozhovoru, na který se SeznamZprávy odvolávají, říká, že nemá nejmenší tušení. „Bylo mi strašně špatně a nevěděl jsem, o čem on mluví,“ řekl právník serveru.

Janoušek odmítl, že by úplatek 1,5 milionu nabízel. „Vladimír Kremlík chce obviňováním jiných vylepšovat svou poškozenou reputaci. Proti tomu se hodlám bránit a podám trestní oznámení pro pomluvu a křivé obvinění,“ uvedl.

Ministr vnitra Hamáček na twitteru napsal, že Kremlík podle jeho informací v případu údajného nabízení úplatku nepodal trestní oznámení. „Policie zahájila šetření z vlastní iniciativy,“ uvedl Hamáček. Bradáčová serveru Aktuálně.cz řekla, že Kremlík neučinil žádné oznámení u Vrchního státního zastupitelství v Praze ani u jiného orgánu činného v trestním řízení. Věc se ale vyšetřuje. „Na vámi uvedené věci již delší dobu spolupracujeme s BIS,“ uvedl pro Deník N bez dalších podrobností mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Koaliční sociální demokracie žádá vysvětlení po premiérovi. „Jak je možné, že ministr nevěděl, co se v jeho resortu děje? A proč se, pokud měl pochybnosti, neobrátil na policii? Jeho jednání je přinejmenším nelogické,“ napsala ČSSD na twitteru.

Ministerstvo dopravy se nakonec rozhodlo zakázku na supervizora mýtného systému zastavit. Kontrolu mýta stát nejspíš svěří státnímu podniku Cendis, oznámil v neděli na twitteru Kremlíkův nástupce ve funkci ministra dopravy Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že stát takto ušetří a bude mít mýtný audit pod větší kontrolou. Výsledek zakázky přitom během minulého týdne posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Kremlíka odvolal Babiš před koncem ledna, podle premiéra manažersky nezvládl situaci kolem zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám.