Nedostatek stavebního materiálu může zkomplikovat obnovu zničených domů na Moravě | E15.cz

„Potřebujeme zajistit stavební materiál, stavební firmy a řemeslníky, aby to, co jde opravit, mohli opravovat, a aby bylo čím to opravovat,“ prohlásil po čtvrteční tragédii jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý vzápětí prohlásil, že začíná mapovat tuzemské stavební firmy, zda budou mít dostatek stavebního materiálu i personálních kapacit na obnovu sedmi obcí, které ve čtvrteek večer výrazně poničilo tornádo.

Nedostatek stavebních materiálů komplikuje stavařům a developerům práce již několik měsíců a neočekává se rychlé zlepšení. „Delší dodací lhůty stavebních prací už mají negativní dopad na dodržování harmonogramu staveb, a tím je i prodražují,“ popsal začátkem června deníku E15 výrobní ředitel developerské firmy JRD Roman Havlíček.

Problémy nejsou jen u surovin, ale i u dovážených výrobků pro vybavení interiérů. Výrazně se prodloužily dodací lhůty například svítidel z Číny, ale i dodávky evropských materiálů, jako jsou třeba podlahové krytiny. Kvůli nedostatku letos stavařům skokově zdražilo dřevo, ocelo, polystyren, hliníkové konstrukce či plastové výrobky. To se propisuje prakticky do všech konstrukcí, dveří, oken, obkladů, rozvodů i do samotné hrubé stavy, kde jsou třeba tuny betonářských výztuží.

Zdražují také obklady či dlažby. Příčin je několik: od chybějících základních surovin na výrobu přes nedostatek pracovníků až po narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řetězce, který způsobila pandemie koronaviru. Kvůli té se loni do Evropy dovážel výrazně méně stavební materiál.

Někteří developeři a stavaři navíc potýkají s nedostatkem pracovní síly ve stavebnictví. Tento problém komplikoval stavby v Česku ještě před propuknutím pandemie. Ta však situaci ještě zhoršila. Ze země totiž během několika lockdownů odešla řada zahraničních pracovníků.

OBRAZEM: Tornádo zničilo na Moravě sedm obcí

Tornádo na Moravě způsobilo škody za stovky milionů korun. Do oblasti míří finanční podpora vlády, krajů, měst i soukromých firem. Pomoci ale mohou sami lidé, nejlépe finančním darem skrze některé ze sbírek. Právě stavební materiál nyní patří k jedné z vůbec nejžádanější formě pomoci. Jeho nedostatek může výrazně zbrzdit opravy zničených domů.

