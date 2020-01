Opozice se do společných koalic nehrne | E15.cz

ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí vyzvaly k jednotnému postupu proti premiérovi Andreji Babišovi statisíce lidí na loňských demonstracích. Pokud se středopravicová uskupení vůbec dohodnou, bude to až příští rok před klíčovým soubojem o křesla v Poslanecké sněmovně, který rozhodne o složení nového kabinetu.

Nejisté propočty

Například očekávání, že TOP 09 a STAN vytvoří koalice už letos a prakticky ve všech regionech, se nenaplní. „Co se týče krajských voleb, místy bychom mohli vstoupit do svazků spíše s ODS nebo s KDU-ČSL než se Starosty,“ odhaduje šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Její strana však těžce nese krach dohody se STAN ve Středočeském kraji, kde usilují o porážku hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).

„Na sociálních sítích se debata zredukovala jen na nás a TOP 09. Od začátku jsem ale říkal, že budeme kraj od kraje hledat nejrůznější spojenectví,“ reaguje předseda Starostů Vít Rakušan s tím, že na Královéhradecku má jeho formace kandidátku s ODS a na Olomoucku znovu otevřela debatu s Piráty.

Problém je v tom, že místy nefunguje bonus pro koalice a nevychází ani odhadovaný součet volebního zisku dvou nebo tří subjektů, které by se spojily. Svazek je naopak může o několik procent hlasů připravit.

„Někteří naši regionální politici takové odhady skutečně mají a říkají, že spolupráce by znemožnila porážku ANO,“ dodává Rakušan. Tipuje, že v šesti až v sedmi krajích z celkových třinácti, kde se volí, bude STAN postupovat s partajemi zastoupenými ve sněmovně. Jinde si podobně jako TOP 09 vybere spíše lokální uskupení, která se z pražské perspektivy mohou zdát méně významná, ale v daném regionu získávají procenta.

„Naší snahou je netříštit síly a nabídnout voličům skvělé kandidáty a kvalitní program,“ podotýká Pekarová Adamová.

Ideální trojka a čekání na krajské volby

Středopravicové strany se zatím shodují pouze na tom, že teprve po krajských volbách zahájí ostrá jednání o možných blocích před sněmovními volbami na podzim 2021.

„Do Vánoc musí být jasno. Místo dnešních pěti subjektů demokratické politické opozice by měly jít do voleb tři subjekty. Tento počet by byl dostatečný, aby hlasy středopravicových voličů nepropadly,“ míní lídr ODS Petr Fiala.

Že by si strany plácly už koncem roku, však STAN či KDU-ČSL považují za nereálné. „Určitě budeme více vědět po krajských volbách, na jejich výsledek všichni čekáme. Někdo může posílit, jiný oslabit a bude jasnější jak dál. Pak ale může trvat několik měsíců, než se dohodneme,“ odhaduje Rakušan.

Bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek připomíná, že strana bude mít zřejmě příští rok na jaře řádný sjezd, jehož delegáti by znovu vybírali vedení. O víkendu zvolený Marian Jurečka, který dostal necelé dvě třetiny hlasů, může skončit ještě před sněmovními volbami.

Neochota k družbě

Jurečka je skeptický k předvolebním koalicím, které musejí pro vstup do sněmovny získat více hlasů, než je nutné při samostatné kandidatuře. Nejčastěji se mluví o spojenectví ODS a právě KDU-ČSL. „Jsem přesvědčen, že naše strany mají na to, aby společně změnily Českou republiku,“ věří Fiala.

Koaliční spolupráci nejsou nakloněni ani Piráti, v řadě krajů a také příští rok chtějí bojovat výhradně pod svojí vlajkou. Pokud budou trvat na samostatném postupu, může vedle nich vzniknout konzervativní blok a ještě otevřená platforma pro liberální voliče a aktivní občanskou společnost.