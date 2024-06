Po nevalném výsledku Starostů a nezávislých ve volbách do Evropského parlamentu slábnou šance Danuše Nerudové na vlivnou funkci v Evropské komisi (EK). Hnutí nezískalo ani deset procent hlasů. V koaliční vládní sestavě už dříve dohodnutý nárok, aby přišlo s kandidátem na eurokomisaře, sice neztratilo, ale ODS nebo TOP 09 se mnohem víc než Nerudová zamlouvá ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, nestraník za STAN. Na vhodném jméně se kabinet musí shodnout v průběhu léta.

„Výsledek paní Nerudové, která byla lídryní STAN, není přesvědčivý. Myslím, že post eurokomisařky je pro ni ještě vzdálenější než před volbami,“ řekl e15 šéf poslanců ODS Marek Benda. A připomněl, že na definitivním kandidátovi se musí shodnout všechny strany vládní koalice. „Za mě je silné jméno Jozef Síkela. Naopak Marcel Kolaja téměř jistě eurokomisařem nebude,“ dodal Benda k donedávna horkému zájemci o místo v EK za Piráty, který své ambice dával veřejně najevo, do europarlamentu se ale nakonec vůbec nedostal.

Podobný názor má i znovuzvolený europoslanec, lídr kandidátky Spolu Alexandr Vondra. „Předpokládám, že STAN přijde s kandidátem, který má šanci získat v Evropské komisi silné ekonomické portfolio a bude na něm také shoda celé vládní koalice,“ zdůraznil.

Nestraník Síkela, který je v čele rezortu průmyslu za STAN, by se jako eurokomisař více zamlouval také předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Připomněla, že Česká republika usiluje v EK o silovou pozici, která se týká například rozpočtu Evropské unie, jejího vnitřního trhu nebo energetiky, aby země zúročila a završila úspěšné české předsednictví v Radě EU. „Hospodářské politice se právě pan Síkela věnuje velmi dobře v současné vládě, má dobrou pozici i v rámci Evropy," uvedla Pekarová Adamová v neděli v ČT.

Výhrady k Nerudové má i KDU-ČSL. „Pravidlem je, a každý to ví, že v Evropské komisi řídí silná portfolia silné persony, které prošly vládami. Jsou to bývalí ministři, premiéři, vicepremiéři. Toto všichni vědí. A vědí to i lidé ve STAN,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka.

Síkela by podle svých slov raději zůstal v čele ministerstva. Vlivnému postu vyžadujícímu zkušenosti a vyjednávací schopnosti se však zcela nebrání. „Pokud bych měl být tou osobou, která by mohla pomoci České republice získat významné, silné ekonomické portfolio, a takovou nabídku bych dostal, tak neřeknu ne. Ale jinak jsem velmi spokojen, baví mě měnit věci v rámci agendy ministerstva průmyslu a je potřeba ještě celou řadu věcí dotáhnout. Na to se soustředím,“ uvedl Síkela minulý měsíc v rozhovoru pro e15.

Benda, Vondra ani Pekarová Adamová nehodlají zpochybňovat právo STAN a Pirátů navrhnout politicky a odborně zdatnou osobnost do EK. „Že nominují kandidáta na eurokomisaře, stále platí,“ potvrdil Benda a dodal, že ani nezaznamenal nějaká jména, s nimiž by případně přišli občanští demokraté.

Dohodu považuje za platnou také šéf STAN Vít Rakušan: „Ve vyjednávání o eurokomisaři budeme i nadále aktivní.“ Dodal však, že přestože se ambice hnutí získat v evropských volbách alespoň desetiprocentní voličskou přízeň nenaplnila, Nerudová zůstává vhodnou uchazečkou o pozici v exekutivním orgánu Evropské unie.

Spor o kandidáta na eurokomisaře nevede v posledních měsících STAN jen se Spolu, ale také s Piráty. Ti však v evropských volbách propadli a namísto tří poslaneckých míst budou mít jen jedno. Marcel Kolaja ani Mikuláš Peksa svůj europoslanecký mandát neobhájili, za stranu v evropském zákonodárném sboru zůstává Markéta Gregorová. „Zisk jednoho mandátu je pro Piráty velkým zklamáním,“ komentoval výsledky šéf strany Ivan Bartoš.

Noví i staronoví europoslanci složí slib v polovině července. Na prvním zasedání po letních prázdninách v polovině září by mělo být zvoleno vedení Evropské komise. Funkci podle současných odhadů zřejmě obhájí dosavadní šéfka evropské vlády Ursula von der Leyenová. Výběr nových eurokomisařů by tedy měl být v její režii. Slyšení kandidátů na eurokomiseře se předpokládá na podzim.