Nouzový stav může platit v krajích, které o to požádají | E15.cz

Nouzový stav by v Česku po neděli mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády ale doufá, že kabinet o vyhlášení stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech republiky neplatila odlišná protiepidemická opatření. Opětovné vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti krajů by podle Babiše nemělo být protiústavní. Kabinet si za tímto účelem nechal zpracovat právní analýzu.

Asociace krajů v sobotu vyzvala vládu a opoziční strany ke společnému jednání o dalším postupu při řešení pandemie. Babiš však uvedl, že nyní je nutné záležitost vyřešit na úrovni exekutivy. „Do večera musíme vědět, které kraje na základě stavu nebezpečí požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu, abychom jako vláda co nejdříve rozhodli,“ řekl Babiš.

Sněmovna by se podle Babiše nyní do jednání kabinetu s kraji vracet neměla, protože by to nic nevyřešilo. Prostor pro jednání s opozicí by podle Babiše byl v následujících 30 dnech, než by kabinet případně musel požádat poslance o prodloužení nového nouzového stavu. „Jsme samozřejmě připraveni s opozicí znovu jednat hned příští týden,“ uvedl. Kabinet podle něj k jednáním přistupoval dosud seriózně, doufá, že to stejné bude tentokrát platit i u opozice. Opozice ale naopak uvádí, že tím, kdo k jednání přistupuje neseriozně, je předseda vlády.

Podle krizového zákona může hejtman pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, má podle předpisu neprodleně požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Takový postup preferují zatím hejtmani, kteří zastupují vládní strany. Babiš v pátek uvedl, že se jedná o jediné legislativní řešení, které je „na stole“. Dnes uvedl, že podle analýzy není v rozporu s ústavou, podle některých právníků ale takový postup ústavní není.

Babiš připustil, že by v Česku mohla nastat situace, že nouzový stav kabinet vyhlásí jen pro některé regiony. „Pokud o to nepožádají všichni hejtmani, tak se dostaneme do absurdní situace, kdy v některých krajích budou jiná pravidla než dalších. Doufejme, že budou rozumní, požádají o to všichni a zapomenou na politiku a politické zájmy. Skutečně jde o zdraví všech občanů,“ řekl.

„Situace, která vznikla nedohodou vlády a opozice v Poslanecké sněmovně, staví hejtmany do role, kdy máme být těmi, kteří během 48 hodin rozhodnou, jestli je, nebo není třeba nouzový stav. Jako hejtmani jsme na odpovědnost připraveni, ale toto je systémově nesprávné řešení, zvlášť ve chvíli, kdy řešíme pandemii, která není ničím nová a trvá řadu měsíců,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Hejtmani jsou podle něj přesvědčeni, že kvůli ochraně životů je třeba najít politickou shodu. Lidé, jak uvedl, musí vědět, jak a proč budou opatření dál fungovat a která dávají smysl. Hejtmani odmítají, aby se za pár dní měnila pravidla podle toho, zda parlament najde shodu, nebo zda postup obstojí před Ústavním soudem.

Kabinet s hejtmany jednal v pátek, další videokonference je domluvená na dnešních 19:00. Babiš předpokládá, že vláda zasedne v neděli ráno a podle výsledku nastaví další koronavirová opatření. Nouzový stav po nesouhlasu Sněmovny s jeho prodloužením přestane platit s nedělí. Kabinet považuje opatření, která může vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví, za nedostatečná, uvedl v pátek vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).