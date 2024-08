Vláda schválila takzvanou flexi novelu zákoníku práce. Rezort ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) si od ní slibuje hlavně větší flexibilitu pracovního trhu, která by mohla zapojit do práce více matek na rodičovské dovolené. Diskutovaná výpověď bez udání důvodu se ale do novely nedostala ani tentokrát. Zatímco ministr práce je jednoznačně proti, koaliční ODS ji má v plánu dál prosazovat.

Zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, by nově měli mít možnost si přivydělat u stejného zaměstnance na základě DPP nebo DPČ, a to na stejné pozici, na které pracovali doposud. Novinka narovnává předchozí stav, kdy sice mohli rodiče dál alespoň částečně pracovat pro stejnou firmu, muselo ale jít o jinou náplň. Kvůli tomu často ztráceli kontakt s prací a nebylo výjimkou, že se pak na své předchozí nísto nevraceli vůbec.

A právě návrat na stejnou pracovní pozici má řešit další novinka, která zavádí garanci stejného místa pro pracovníky na rodičovské dovolené před dosažením druhého roku věku dítěte. „Jedná se o výrazné posílení práv zaměstnanců oproti současnému stavu. Dosud totiž platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené. Jde o motivační opatření, které doplňuje další již existující kroky, jako je například podpora částečných úvazků či dětských skupin,“ vysvětluje Jurečka.

Novela současně počítá s prodloužením maximální zkušební doby až na čtyři měsíce, což se nelíbí odborářům. Argumenty ministra, že zaměstnanec má možnost se se zaměstnavatelem na délce zkušební doby dohodnout a že delší zkušební doba může být užitečná i pro samotné zaměstnance, podle nich neobstojí. „Zaměstnanec má přirozený zájem, aby jistotu trvalého zaměstnání získal co nejdříve, nejlépe bez zkušební doby – v praxi však musí akceptovat požadavek zaměstnavatele. Návrh novely zákona chce naopak jeho nejistotu prodloužit a jeho právní postavení zhoršit,“ komentuje Českomoravská konfederace odborových svazů nová pravidla.

Jedním z nejviditelnějších témat diskuze na téma flexibility trhu práce se stala výpověď bez udání důvodu, která se ale do novely nedostala ani tentokrát. ODS ji však slíbila prosadit do dalšího čtení v Poslanecké sněmovně. Na možném zavedení této novinky přitom nepanuje shoda ani na úrovni koalice. Ministr Jurečka opakovaně slibuje, že on ani jeho strana podobné snahy nepodpoří. „Já si myslím, že flexibilita, kterou přinášíme, je velký posun. A výpověď bez udání důvodu není to zásadní, co by v současné době pomohlo pracovnímu trhu v Česku,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas.

Kriticky se k návrhu ODS staví i odboráři a opozice. „Od začátku máte naše jasné stanovisko, že poslanci SPD vyhazování zaměstnanců bez důvodu rozhodně nepodpoří,“ slíbil na jednání odborů předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. „Žádný zaměstnavatel nebude nikoho vyhazovat bezdůvodně, byl by blázen. Lidé na pracovním trhu nejsou. Opatření, o kterém se bavíme, má pomoci rozloučit se se zaměstnancem v okamžiku, kdy s ním není spokojen,“ nesouhlasí s argumenty opozičních poslanců místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS.

Video:Podívejte se na rozhovor FLOW s odborníkem na pracovní právo Adamem Valíčkem

Jednodušší propouštění by podpořil například ekonom a externí poradce ministerstva práce a sociálních věcí Filip Pertold. „Máme rekordní nízkou mobilitu na trhu práce, velmi málo lidí je v rekvalifikacích. Je správné umožnit firmám se zbavit nepotřebných zaměstnanců, zároveň musíme investovat více do lidí a jejich mobility,“ komentoval novelu na sociální síti X. Připomíná ale, že zájem o rekvalifikace roste – jejich počet oproti loňsku vzrostl o 139 procent. Novela, která dále zavádí například brigády od čtrnácti let nebo zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případě porušení pracovní kázně, nyní míří do sněmovny.