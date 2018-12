Noví vládci pražských částí: Desítka i jedenáctka se brání modrým zónám | E15.cz

Praha 11, tedy Jižní Město, je poslední městskou částí, která po volbách nemá nové vedení. Zvolené strany se totiž stále nedokázaly dohodnout na funkční koalici a tak chybí i programové prohlášení, které by mimo jiné prosazovalo dopravní a parkovací vizi.

Modré zóny podle dřívějších rozhodnutí zastupitelstva na Jižním Městě nebudou, občané sídlišť se jim totiž dlouhodobě brání. Původní součástí zavedení modrých zón byla i výstavba dvanácti parkovacích domů.

Odpor proti parkovacím domům

Proti zónám a několikapatrovým garážím však vznikla petice, kterou podepsaly čtyři tisícovky lidí. Místním obyvatelům vadilo, že by se za parkování platilo. Navíc by zóny podle autorů petice zkomplikovaly příjezd návštěv a služeb, a tím by se zhoršila obslužnost území Jižního Města. Radnice tak od výstavby garáží ustoupila.

V Praze 11, kde žije asi osmdesát tisíc obyvatel, je v současnosti zhruba čtyřicet tisíc parkovacích míst a podle vyjádření radnice jich chyběly zhruba tři tisícovky.

V ostrém kontrastu s chybějícími místy na parkování je prázdné parkoviště P+R nedaleko stanice metra Opatov. „Vlastníci pozemků pod částí parkoviště vedou dlouhodobý spor s hlavním městem, a tak v současnosti není možné parkoviště znovu otevřít,“ uvedla mluvčí správy komunikací Barbora Lišková.

Praha 10 čeká na analýzu

Problémy s parkováním považuje za zásadní i nová radnice Prahy 10. Ta v současné době zpracovává analýzu dopravy, která má být dokončena do konce února 2019.

Na základě výsledků pak radnice přistoupí k dalším krokům v oblasti řešení dopravy a parkování.

„Při koncertech nebo fotbalových zápasech Slavie či Bohemians hrozí kolaps a není kde zaparkovat. Na desítce nejsou parkovací zóny a občané jsou z tohoto pohledu biti, protože v okolních částech jsou. Vidíme cestu v tom, že chceme časové parkovací zóny,“ uvedl za koalici místostarosta Filip Humplík (ODS), který má dopravu na starosti.

Zatím ale není nic konkrétního dojednáno a desítku čekají vyjednávání s magistrátem, který placená stání zřizuje a podle Humplíka preferuje postup né parcelování jednotlivých městských částí.

Časově omezené parkování

„Nám v nové koalici jde o to, aby od šesti večer do sedmi ráno mohli v Praze 10 parkovat jen obyvatelé desítky a přes den by bylo dál parkování volné,“ říká Humplík. Právě to ještě bude předmětem jednání. Radnice ale počítá na rozdíl od Prahy 11 i s výstavbou parkovacích domů. Jeden z nich je v plánu u konečné stanice trasy metra A Depo Hostivař, kde má nově vzniknout šest stovek parkovacích míst.

Plán na výstavbu parkovacího domu už pražský magistrát poslal do zjišťovacího řízení, ve kterém budou úřady zkoumat, zda bude mít stavba zásadní vliv na životní prostředí. Nyní je u Depa Hostivař 169 stání, po vybudování parkovacího domu bude na konečné trasy A celkem 671 parkovacích míst.

Parkovací dům bude mít sedm podlaží členěných na 14 polopater. Podle Víta Hofmana, mluvčího magistrátu, aktuálně probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpokládané náklady jsou zhruba 360 milionů korun a začít stavět se má v roce 2021.

Kdo vládne městským částem Praha 10 Koalici v Praze 10 tvoří uskupení Vlasta (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí), Piráti a ODS. Starostkou je volební jednička Vlasty, senátorka Renata Chmelová (za KDU-ČSL). Koalice má ve 45členném zastupitelstvu 29 mandátů. Vlasta i Piráti v Praze 10 v minulosti působili v opozici. Praha 11 Patovou situaci v Praze 11 mají nyní v rukou Piráti, kteří oznámili ukončení jednání s vítězným Hnutím pro Prahu 11 (HPP 11) a nabídli spolupráci bloku ANO, TOP 09/STAN a ODS. Podle zdrojů ze zastupitelstva jsou ale i Piráti rozhádaní mezi sebou a pro koalici je jich jen pět ze zvolených devíti, což na sestavení nové koaliční rady nestačí.