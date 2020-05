Vládní kompenzace podnikatelům připraví obce o miliardy | E15.cz

„Obce potřebují, aby se k nim stát choval férově. Jeden den si plácneme, že obce už nepřijdou o žádné další příjmy, další den vláda navrhuje kompenzační bonus, který připraví rozpočty obcí o více než 11 miliard korun. To musí skončit,“ řekl předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Kompenzační bonus pro živnostníky, dříve zvaný Pětadvacítka, je totiž vyplácen z daní z příjmů zaměstnanců. O jeho výnosy se dělí stát, obce a kraje. Vedle obcí tak kvůli této vládní podpoře podnikatelů přijdou o část peněz také kraje, konkrétně zhruba o čtyři miliardy korun.

Senátoři proto ve středu vrátili do sněmovny novelu zákona o kompenzačním bonusu, který má rozšířit okruh příjemců dávky o společníky malých společností s ručením omezeným, s návrhem, aby se změnil zdroj financování. „Náklady na kompenzační bonusy má nést stát. Nesmí se to dotknout rozpočtů obcí a krajů, došlo by tím k zastavení investic a krize by trvale déle,“ řekla senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL). Sněmovna by se návrhem mohla zabývat už za týden.

Obce se se státem a kraji dělí o příjmy z několika dalších daní, například z daně z příjmů firem a daně z přidané hodnoty. Více než šest tisíc obcí si loni rozdělilo na daňových příjmech zhruba 245 miliard korun, letos očekávají kvůli zpomalení ekonomiky propad až o padesát miliard korun. „Pokles rozpočtů o pětinu až čtvrtinu většina obcí už nezvládne a zásadně přiškrtí investice,“ varoval předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN).

Průzkum Svazu měst a obcí ukázal, že v obavě před poklesem příjmů už obce zrušily deset tisíc investičních projektů v hodnotě 8,4 miliardy korun. Dalších 23 tisíc projektů v předpokládané hodnotě 27,7 miliardy korun obce odložily. Lukl uvedl, že by stát měl investice v obcích podpořit, neboť je to podle něj cesta k rychlému nastartování ekonomiky.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) kritiku odmítá. „Je třeba si uvědomit, že není žádné my-stát a vy-samosprávy. Jsme jeden celek veřejných financí. Společně daně od podnikatelů v dobrých časech vybíráme a nyní se stejným klíčem musíme podílet na jejich záchraně,“ řekla ministryně, která bude ve sněmovně hájit současný model financování. „Samosprávy se nemusejí obávat, že jim nezbude na investiční projekty. Rozpočty krajů, měst a obcí podpoříme právě za tímto účelem masivními dotacemi,“ dodala.