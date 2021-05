Obce prohrály, stavební úřady přejdou pod stát. Dostálová vyhráno nemá | E15.cz

Stavební úřady Stavební úřady a jejich úředníci přejdou pod novou soustavu státních stavebních úřadů, která se bude skládat z Nejvyššího stavebního úřadu se sídlem v Ostravě, krajských úřadů a z územních pracovišť. Dosud stavební úřady spravovaly obce. V současnosti funguje na obcích téměř sedm set stavebních úřadů, do budoucna by jich mělo být v první fázi 307. Do státní správy by ze současných stavebních úřadů mohlo přejít pět až šest tisíc lidí, nyní mají úřady 13 tisíc zaměstnanců. Digitalizace V budoucnu mají všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Lidé by v ideálním případě vůbec nemuseli pro povolení stavby osobně na úřad a bude jim stačit podat jedinou elektronickou žádost. Místo několika desítek razítek bude stačit k povolení jen jedno. Rozlišení staveb Zákon bude rozlišovat stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. O povolení se bude žádat u všech staveb kromě drobných. Drobné a jednoduché stavby, například skleník nebo malý rodinný dům, lze provádět svépomocí. Zrychlení rozhodování Stavební úřad musí o návrhu rozhodnout do 30 dnů, v případě složitějších staveb do 60 dnů. Pokud povolení zahrnuje posouzení EIA, prodlužuje se lhůta na 120 až 180 dnů. Zrychlit se má proces odvolání a soudního přezkumu. Černé stavby Obce budou moci čerpat od státu finanční podporu na odstraňování nepovolených staveb. Územní plánování a stavební předpisy Ve sněmovně neprošel návrh, aby územní plánování bylo v samostatné působnosti obcí a krajů. Pořizovat je bude stejně jako stavební předpisy fakticky stát. Praze se nicméně podařilo prosadit zachování Pražských stavebních předpisů.