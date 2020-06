Velička na Hodonínsku je na třetím stupni. V Luži platí stav ohrožení | E15.cz

Řeka Novohradka se v obci Luže na Chrudimsku místy vylila z koryta. Zatopené jsou louky, zahrady. Voda z řeky ale domy zatím nezaplavila, řekla v 11:00 starostka Luže Veronika Pešinová. Podle ní se ale spodní voda dostala do desítek sklepů. Novohradka v Luži ráno opět přesáhla 3. stupeň povodňové aktivity. "Řeka kulminuje, naštěstí se zatím vylila jen na zahrady a louky, do domů se zatím nedostala," řekla v 11:00 starostka Pešinová. Podle původních informací uvedených dopoledne na webu společnosti Povodí Labe přesáhla hranici 3. stupně i říčka Doubrava v Pařížově na Chrudimsku. Později ale tento údaj vodohospodáři s odkazem na technickou závadu webu stáhli. Dále po proudu řeky Doubravy ve Žlebech platí první povodňový stupeň. Druhý stupeň zůstával dopoledne na Novohradce v Úhřeticích na Chrudimsku. Na prvním stupni SPA byla dopoledne Chrudimka v Hamrech, v Přemilově, Padrtech na Chrudimsku a také říčka Loučná v Cerekvici nad Loučnou na Svitavsku. Novohradka, Luže, 3.SPA. Lidé u řeky zažívají tu samou situaci jako před šesti dny. Přeparkovávají auta, kontrolují hráze z pytlů. Voda ohrožuje hlavně zahrady a sklepy. @CRoPardubice @Radiozurnal1 pic.twitter.com/s9hQfFk3Fo — josef kopecky (@josefkopeckyIA) June 20, 2020 Hasiči v Pardubickém kraji v souvislosti s lokálními záplavami evidují od sobotních 19:00 do nedělních 07:00 deset událostí. Čerpali vodu ze zatopených sklepů, garáží, domů, čistili splavy. Nejvíce zásahů měli na Chrudimsku, Orlickoústecku a Svitavsku. "Nebyla nutná žádná evakuace," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. V Pardubickém kraji bylo ráno zataženo a místy pršelo. Podle předpovědi meteorologů by během dne mělo být zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i vydatné srážky. Na večer by měly srážky ustávat a oblačnosti ubývat až na oblačno. Nejvyšší denní teploty budou mezi 16 až 19 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů. V místech s vydatnými srážkami může nadále docházet k vzestupům hladin vodních toků. Bleskové povodně na Olomoucku: jeden člověk při nich zemřel, desítky prošly evakuací