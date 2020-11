Obchody budou od pondělí otevřené do 23 hodin. Zákaz vycházení se zkrátí | E15.cz

Provozní doba obchodů se ze stávajících 21:00 bude moci od pondělí posunout do 23:00, kdy začne platit zákaz vycházení. Od pondělí, kdy se země posune v protiepidemickém systému (PES) z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, který znamená mírnější opatření. V prodejnách zůstane omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat. Uvedl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).