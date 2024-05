Bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri už podle médií obdržel výzvu k nástupu do vězení, kde si má odpykat tříletý trest za znásilnění dívek. Do výkonu trestu má nastoupit už v květnu. Lze předpokládat, že stanovená nástupní věznice bude v Teplicích podle místa Feriho trvalého bydliště. Exposlanec se ale může dostavit do jakékoliv věznice v Česku - důležité je, aby dodržel určenou lhůtu.