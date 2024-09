Brněnskou přehradu nechají vodohospodáři přetéct bezpečnostním přelivem

Vodohospodáři nechají bezpečnostním přelivem přetéct Brněnskou přehradu, pod přehradou očekávají zvýšený, ale neškodný průtok. Svratka by se neměla rozlít do zastavěných částí, řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Tento krok zvolili, neboť nechtějí do toku pod přehradou nechtěně vypouštět spadané kmeny, větve a další věci, které do přehrady přinesla velká voda a které by tok ucpávaly.

Brněnská přehrada je nyní téměř plná, stále do ní ale přitéká více vody, než z ní vodohospodáři upouštějí. „Přítok ale slábne. V okamžiku, kdy nádrž naplníme, začne se zvyšovat odtok přes bezpečnostní přeliv,“ uvedl Chmelař.

Situace na Brněnské přehradě se podle něj vyvíjí dobře. Do nádrže přitéká necelých 90 metrů krychlových vody za sekundu, z přehrady odchází zhruba 60 metrů krychlových vody za sekundu. „Přítok ale slábne a v průběhu dne by měl dál slábnout. Jakmile se přehrada naplní a odtok se začne zvyšovat přes bezpečnostní přeliv, dá se očekávat, že se bude pohybovat někde na hodnotě 60 až 80 metrů krychlových za sekundu. To by mělo nastat někdy během dnešního odpoledne až večera. Stále je to ale neškodný průtok a nemělo by docházet k rozlivům do zastavěné části,“ uvedl Chmelař.

Doplnil, že neškodný průtok je až do hranice 120 metrů krychlových za sekundu.