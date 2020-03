Ošetřovné se prodlouží na dobu trvání epidemie. Stát to bude až 1,9 miliardy | E15.cz

Vláda bude změny v ošetřovném schvalovat ve čtvrtek. Kromě prodloužení čerpání dávky z devíti dní na neurčito, zůstávají ostatní parametry takřka stejné jako dosud. Ošetřovné smí čerpat pouze lidé na péči o děti do deseti let nebo o blízké z uzavřených stacionářů, výše ošetřovného bude nadále činit 60 procent základní mzdy.

„Je na tom koaliční shoda. Musíme dořešit legislativu a metodiku,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kromě toho by na ošetřovné mohli dosáhnout také živnostníci, kteří dosud na dávku neměli nárok. Těm by stát vyplácel 424 korun za den, tedy zhruba necelých třináct tisíc korun za měsíc.

Kabinet chce opatření prosadit skrze vládní nařízení, nebudou tak muset získat souhlas poslanců. S vyhlášením legislativní nouze a mimořádném schvalováním změn v ošetřovném ve sněmovně přitom opozice počítala.

„Vypracovali jsme několik pozměňovacích návrhů,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka. Podobně jako ODS chtějí lidovci zvýšit státem placené ošetřovné na sto procent mzdy. Pro živnostníky chtějí lidovci 770 korun na den, což je za měsíc zhruba 23 tisíc korun. Ošetřovné by se také mělo vztahovat na péči o děti až do patnácti let. Lidovci navrhují i úlevy pro podnikatele a firmy. „Pokud stát nechá podnikatele a domácnosti se v tom vykoupat, pak náklady na tutu krizi budou mnohem vyšší,“ dodal Jurečka.

Opoziční strany o svých návrzích, jako je odložení splatnosti hypoték, odvodů pojištění nebo odklad elektronické evidence tržeb, jednali s premiérem v úterý odpoledne.

Na vyšší ošetřovné tlačí také odboráři, podle kterých by měl stát vyplácet alespoň 80 procent mzdy. Vyšší dávku by chtěla i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), podle které by to však stát vyšlo na moc draho. „Kdyby to bylo v mé moci, tak bych samozřejmě navrhla sto procent. Nicméně, to, co nás čeká v důsledku té epidemie, bude stát nemalé finanční prostředky,“ uvedla Maláčová.

Další opatření směrem k zaměstnancům, jak je připravuje Maláčová, se bude vláda zabývat na jednání ve čtvrtek. Jedná se například o příspěvky na mzdy lidí v karanténě a z provozů jako obchody či restaurace, které musely uzavřít.

Babiš odhadl, že celkově krize vyjde Česko na desítky miliard korun. „Já už mám nějaké představy, jak to řešit. Bude nutná změna rozpočtu pro tento rok,“ řekl Babiš. Ke změně zákona o státním rozpočtu pro tento rok vyzvali již opoziční poslanci.