Změna délky ošetřovného, ošetřovné i pro OSVČ: MPSV představilo návrh na změnu | E15.cz

MPSV reagovalo a na dnešním jednání vlády představilo návrh zákona, aby rodiče o své děti mohli pečovat a zároveň nezůstali bez finančních prostředků. Ten by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze.

Navrhovaný balíček i návrh zákona projedná vláda v pondělí 16. 3. 2020

„Je potřeba skutečně rychle pomoci rodinám s nezletilými dětmi. Proto jsem dnes předložila návrh zákona, který oproti současnému stavu zavádí ošetřovné pro děti až do 15 let věku a zároveň umožňuje čerpat ošetřovné i pro OSVČ. Zároveň se prodlouží doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících 9 dnů na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy, bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho. Aby mohla tato opatření začít platit co nejrychleji, tak jsem požádala o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze,“ oznámila po jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zákon by upravoval i to, že by se změny týkaly i situací, kdy zařízení uzavře sám zřizovatel například z důvodu chřipkové epidemie. Nově by nárok na ošetřovné vznikal i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti. Důvodem je nutnost se postarat při uzavření příslušného zařízení i o tyto děti, i když se nejedná o dětské zařízení nebo o školu.

Změna i pro OSVČ

Novinkou by bylo poskytnout finanční příspěvek též osobám samostatně výdělečně činným. Podmínka péče o dítě do 15 let by byla stejná.

Současný stav

Ošetřovné můžete čerpat na dítě do 10 let věku, maximálně po dobu 9 dnů, respektive 16 dnů pro samoživitele. Co se týče OSVČ, ti na ošetřovné z nemocenského pojištění nárok nemají.