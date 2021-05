Opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vládě | E15.cz

Piráti a STAN původně podpisy připojit nechtěli, byli spíše pro rozpuštění Sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Zdůvodňovali to zejména aktuální diplomatickou roztržkou s Ruskem a tím, že do konce května mají Česko opustit další pracovníci ruské ambasády. Koalice ale minulý týden oznámila, že nezískala potřebnou podporu tak, aby se volby uskutečnily do konce léta. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb by bylo zapotřebí nejméně 120 poslanců.

„Schůze k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) bude svolána na základě společného postupu koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů, kteří přidají svoje podpisy k naší žádosti. Součástí naší dohody je to, že odevzdání podpisů na svolání schůze a samotná schůze k nedůvěře proběhne na začátku června,“ řekl Fiala. Pro vyslovení nedůvěry vládě je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců.

Podle Fialy vláda nezvládla boj s koronavirovou pandemií. Česko patří k zemím s nejvyšším počtem obětí na milion obyvatel, mělo nejdéle zavřené školy a spousta podnikatelů nedostala potřebnou podporu pro udržení provozu, přestože byl rozvrácen státní rozpočet, míní předseda ODS. Uvedl také, že vláda nebyla schopná zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poznamenal, že je zásadní překonat i z pohledu zahraničí diplomatickou krizi. Považuje za nutné dokončit proces stanovení maximálního počtu pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze.

„I to, že ten pokus uděláme, že možná úspěšný nebude, má svoji velmi silnou hodnotu z hlediska ústavního principu i symboliky toho, aby se jasně ukázalo, kdo za vládou stojí, nebo nestojí,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana se už při pokusu o sběr podpisů pro rozpuštění Sněmovny ukázalo, komu jde o zachování benefitů poslaneckého mandátu i přes léto a kdo se obával toho, že by voliči mohli rozhodnout o osudu země i v dřívějším termínu. „Byly to jen tyto dvě koalice, které byly ochotny do odvážného kroku ještě před začátkem léta jít,“ řekl.

„O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu,“ preagoval premiér Andrej Babiš.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) hlasování o nedůvěře nepovažuje za šťastné. „Myslím, že máme úplně jiné problémy, které jako Česká republika řešíme. Snažíme se stabilizovat po covidové situaci. V tuto dobu střílet vládu do nohy není opravdu šťastné,“ řekla novinářům. Zmínila, že do voleb zbývá „strašně krátká doba“ a jen dvě poslanecké schůze.

Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček dal rozhodnutí opozičních koalic do vztahu k diplomatické roztržce s Ruskem. „Po týdnech dohadů a svalnatých vyjádření se opozici konečně podařilo najít 50 podpisů. Současně plánují hlasování až po odchodu ruských diplomatů, tedy poté, co tato vláda dokončí nejúspěšnější bezpečnostní operaci v novodobých dějinách,“ napsal.

Podle předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika budou komunisté s vysokou pravděpodobností hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Také on uvedl, že nejprve bude muset věc posoudit výkonný výbor. Novinářům ve Sněmovně řekl, že očekává, že výbor doporučí hlasovat pro nedůvěru. O tom, zda k tomu poslanci přistoupí jednotně, rozhodne klub před hlasováním.

„Je to jejich právo, pokud mají 50 podpisů, tak schůze s tímto bodem bude svolána,“ komentoval krok opozice předseda komunistů Vojtěch Filip. Hlasování podle něj posoudí výkonný výbor KSČM. Komunisté v polovině dubna vypověděli dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.