Pavel vidí návrh rozpočtu jako polotovar, Fiala mluví o hledání rovnováhy
Prezident Petr Pavel i premiér Petr Fiala se vyjádřili k návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun, který v pondělí předložilo ministerstvo financí. Zatímco hlava státu označila dokument za „polotovar“ a smysl komentovat jej až ve finální podobě, předseda vlády zdůraznil nutnost hledat rovnováhu mezi prioritami a zákonnými požadavky.
Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Oproti letošnímu plánu deficitu 241 miliard korun a loňskému výsledku 271,4 miliardy korun tak vláda počítá s výrazným nárůstem. V návrhu se promítají mimo jiné obranné výdaje nad dvě procenta HDP ve výši téměř 31 miliard korun a návratná půjčka na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech ve výši přes 18 miliard korun. Bez těchto mimořádných položek by deficit činil 237 miliard korun.
„Zatím ho (návrh rozpočtu) vnímám jako polotovar, protože dosud probíhají jednání, bude vládě předložen teprve 24. září," poznamenal Pavel před odletem na Bledské strategické fórum do Slovinska. Státní rozpočet musí kabinet projednat do konce září. „Uvidíme, co se do té doby ještě změní. Myslím, že smysl komentovat to bude mít až po tom, co bude předložen v nějaké finálnější podobě," dodal prezident.
Návrh čekají jednání
Premiér Petr Fiala zase v Brně připomněl, že návrh je teprve v úvodní fázi. Podle něj musí kabinet najít rovnováhu mezi prioritami a zákonnými výdaji, jako jsou valorizace důchodů, platy pedagogů nebo platby za státní pojištěnce. Za priority vlády označil bezpečnost v obraně a energetice, investice do dopravní infrastruktury a vzdělávání. „Musíme najít vhodnou rovnováhu mezi všemi těmi požadavky, prioritami a možnostmi státního rozpočtu,“ řekl premiér.
Po říjnových volbách bude o rozpočtu jednat Sněmovna již v novém složení. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil návrh za rozpočet pro bezpečnost a energetickou nezávislost. „Rozpočet také zachovává sociální smír, mírně zvyšuje úroveň financování vědy a výzkumu, tvoří ho rekordní objem národních investic a přitom plní všechny zákonné požadavky včetně poklesu strukturálního schodku," uvedl šéf státní kasy.