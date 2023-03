Petr Pavel v Berlíně: S prezidentem Steinmeierem jednal o Ukrajině | e15.cz

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přijel do Berlína na svou první státní návštěvu Německa. Prezidentský pár přijal na zámku Bellevue spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier a jeho choť. Jedním z hlavním témat byla válka na Ukrajině a pomoc napadené zemi. Německo je po Slovensku a Polsku třetí zemí, kterou prezident Pavel po nástupu do funkce navštívil.

Na společnou schůzku si prezidenti vyčlenili zhruba hodinu a půl. Hlavními tématy jednání byly česko-německé vztahy, ale i ruská invaze na Ukrajinu a pomoc napadené zemi. „Měli jsme intenzivní jednání o tom, co pro nás znamená brutální agresivní válka na Ukrajině,” řekl Steinmeier s tím, že s Pavlem ocenili odvahu „Ukrajinců a Ukrajinek”, kteří bojují proti velké vojenské moci. Steinmeier také poděkoval Česku za pomoc Kyjevu.

„Je třeba mnohem více investovat do naší vlastní bezpečnosti. Neznamená to pouze navýšit německý rozpočet, ale patří k tomu i příspěvky do NATO i zodpovědnost, kterou jsme přijal na území států NATO,” doplnil Steinmeier.

Mezi Českem a Německem přesto zůstávají rozdílné názory například v oblasti energetiky. „My ale nemáme rozdílné výzvy, musíme hledat cesty, jak hospodařit klimaticky neutrálně. Fosilní zdroje energie měly až do loňska v Německu velký význam a přicházely z velké části z Ruska. Tato závislost ale klesla na nulu. To je obrovský výkon. Je pro nás další výzva, jak kapacity energie zorganizovat jiným způsobem. Investujeme do obnovitelných zdrojů a snažíme se fosilní paliva vykompenzovat,” uvedl německý prezident.

Pavel ještě před odletem do Berlína řekl, že cestu chce využít též ke znovunastavení prezidentských vztahů. „Naše ekonomika je velice provázaná s tou německou včetně zahraničního obchodu. Rádi bychom úroveň vztahů ještě trochu pozvedli. Je tu návrh povezdnout tu spolupráci z ministerské úrovně na mezivládní,” uvedl Pavel.

Ve střední a východní Evropě podle něj vzniká nová dynamika kvůli napadení Ukrajiny Ruskem. „Výrazně se pozvedlo sebevědomí středoevropského regionu. Ale demokratický svět musí být co nejvíce za jedno,” řekl Pavel s tím, že je třeba posílit evropskou část NATO a Německo může hrát klíčovou roli při obnově Ukrajiny po válce.

Němci by měli pochopit příležitost

Německo sleduje Pavlův nástup do funkce s optimismem. Deník Süddeutsche Zeitung napsal, že na post české hlavy státu byl zvolen politik „seriózní, konzervativní a otevřený jednání” a „Němci by měli pochopit, jaká se otevírá příležitost”.

Dnešní návštěva českého prezidenta v Berlíně je první od listopadu 2019, kdy se v německé metropoli Pavlův předchůdce Miloš Zeman setkal se Steinmeierem u příležitosti oslav 30. výročí pádu berlínské zdi. Spolu se Zemanem tehdy do Berlína přijeli i prezidenti zemí visegrádské čtyřky.

Poslední bilaterální návštěva českého prezidenta v Berlíně se uskutečnila v září 2018, kdy se Zeman setkal nejen se Steinmeierem, ale i tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou. Spolkový prezident byl naposledy v Česku v srpnu 2021. Steinmeier tehdy do české metropole odcestoval symbolicky vlakem na znamení blízkosti obou hlavních měst. Pavel včera ale přicestoval do Berlína letadlem.

Pavel se setká i s kancléřem Scholzem

Dnes kolem poledne český prezident položí věnec k „Oknu připomínky“ v parku Památníku Berlínské zdi na Bernauer Strasse, kde bude také příležitost ke krátkému setkání s krajany. Prohlédne si také místní dokumentační centrum.

Odpoledne čeká českého prezidenta diskuze s experty opoziční CDU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, následně vystoupí v Německé společnosti pro zahraniční vztahy a na ambasádě se setká s bývalým spolkovým prezidentem Joachimem Gauckem. Večer přijme prezidenta Petra Pavla spolkový kancléř Olaf Scholz.

Pavel do Berlína přicestoval už v pondělí odpoledne, večer si v doprovodu českého velvyslance v Berlíně Tomáše Kafky prohlédl centrum města a s českou delegací povečeřel v tradiční bavorské restauraci Maximilians nedaleko české ambasády. Společnost mu dělal také německý politolog Kai Olaf Lang, expert na pobaltské země, střední a východní Evropu a politiku rozšiřování Evropské unie.