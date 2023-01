Prezidentští kandidáti vyrazili do ulic. Pavla přivítal dav v Ústí, Babiš stál frontu na klenoty | E15.cz

Za oba finalisty prezidentské kampaně dosud bojovali jen jejich příznivci na sociálních sítích, ale nyní Petr Pavel i Andrej Babiš vyrazili poprvé od prvního kola do ulic. Generál ve výslužbě, který je podle sázkových kanceláří favoritem druhého kola voleb, se setkal s početným davem v Ústí nad Labem, které je přitom nakloněné spíše Babišovi. Expremiér zase začal kontaktní kampaň v Praze ve frontě na korunovační klenoty. V hlavním městě nakloněném Pavlovi se však s jásotem nesetkal.

Každý z kandidátů má jinou taktiku. Pavel nepotřebuje tolik oslovovat voliče v Praze, kde získal více než polovinu všech hlasů, ale pomohlo by mu utnout debaty, že jde o souboj velkých měst s venkovem. „Ta dělicí čára je úplně jinde,“ řekl v úterý na tiskové konferenci. „Je to spíš souboj světa, kde ctíme slušnost, důstojnost a kompromisy, a světa, který se neštítí lží, manipulací, který sleduje jenom boj o moc a vliv. Proti tomuto světu stojí za to se vymezit,“ řekl Pavel.

Do malých měst ale Pavel nakonec nepojede. V úterý byl v Ústí nad Labem, kde ho přivítal početný dav, ve čtvrtek navštíví Ostravu a pracovní týden ukončí v Brně. Jsou to místa, kde dosud spíše bodoval Babiš. Pavel také potřebuje přesvědčit voliče svých soupeřů z první kola, zejména sympatizanty Danuše Nerudové, Pavla Fischera či Marka Hilšera, aby druhé kolo nevypustili a hlasovali pro něj. Na některé z cest ho proto doprovodí i Nerudová.

„Oba cítíme, že může nastat situace, že lidé zůstanou doma a nebudou chtít jít k volbám, a já udělám všechno pro to, abych přesvědčila své voliče, aby šli k volbám i podruhé,“ řekla ekonomka.

Klíčová bude první debata, na které se utká Pavel s Babišem. Ta by se měla konat ve čtvrtek v redakci deníku Blesk. Oba kandidáti přitom v diskuzních pořadech příliš nevynikají, Babiš je často popudlivý a ne zcela srozumitelný, Pavel je komunikačně příliš chladný a úsporný.

„Rozhodně se nenechám strhnout k tomu, abych reagoval na každý podnět od Andreje Babiše – pokud to nebude racionální podnět,“ popsal svou strategii Pavel. „Protože to je jeho taktika, jak diskuzi zavést do témat, která mu dají šanci neustále jenom útočit a mě budou stavět do role toho, kdo se bude muset neustále bránit,“ řekl.

Babiš zmírňuje kampaň

Babišův tým začal kampaň zostra. Od neděle se hovoří o nových billboardech, na kterých se šéf hnutí ANO vymezuje vůči armádě. Slibuje, že nenechá Česko zatáhnout do války, je údajně diplomatem, a ne vojákem. To popudilo část veřejnosti i ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), podle které nejsou vojáci žádní „krvelační váleční štváči“. Babiš se nakonec musel omluvit. „Já na tom billboardu mluvím o panu Pavlovi. A možná místo voják tam mělo být generál,“ řekl v České televizi. „To jsem kolegům řekl, že to není dobře,“ dodal.

Expremiér se nyní snaží nasadit mírnější tón, jinak by mohl proti sobě mobilizovat řadu váhajících voličů. Nevystoupil v Poslanecké sněmovně, která v úterý na popud opozičního hnutí ANO jednala o nedůvěře vládě Petra Fialy (ODS). Místo toho chtěl vyrazit do pražských ulic za lidmi. Poté, co ztroskotal jeho plán navštívit Pražské Jezulátko, protože kostel odmítl být součástí jeho kampaně, vyrazil na Pražský hrad vystát si tříhodinovou frontu na korunovační klenoty.

„Vy jste mi zbourali Jezulátko, tak jsem přišel inkognito,“ řekl pro Seznam Zprávy. „Chci se podívat, jak dlouho to trvá. Protože já jsem navrhoval, že kdybych uspěl, byly by vystavené vždy o svátcích,“ uvedl. Na místě mu vyjádřili někteří lidé podporu, přišla ale i řada odpůrců.

Ve čtvrtek se chystá Babiš na besedu s občany do Benešova. Jeho další plán pro další dny však není znám, na opakované dotazy deníku E15 Babišův tým nereagoval. Pravděpodobně se příští týden zúčastní několika televizních debat s Petrem Pavlem, není jasné jakých.

Podpora politiků

Pavla již podpořili členové vlády i nejvyšší představitelé Senátu a Poslanecké sněmovny. Podporu mu vyslovili i někteří neúspěšní kandidáti z prvního kola voleb. Babiš naopak ztratil sympatie některých osobností hnutí ANO, konkrétně místopředsedy a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a ostravského primátora Tomáše Macury. Podporu mu také odmítlo vyslovit hnutí SPD, jehož voliči podle průzkumů k Babišovi inklinují. Expremiér má nicméně silného zastánce v osobě končícího prezidenta Miloše Zemana.

VIDEO: Andrej Babiš ve frontě na korunovační klenoty