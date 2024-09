Pojištěné škody ze záplav dosáhnou podle prvních odhadů 17 miliard

„Jde samozřejmě pouze o první odhad, který bude průběžně upřesňován a aktualizován,“ řekl mluvčí asociace Tomáš Pavlík.

V pondělí večer evidovaly pojišťovny v důsledku velké vody kolem 11 tisíc událostí za celkem 1,36 miliardy Kč. Tato čísla však narůstají, další data budou dnes večer.

Pro pojišťovny byly největší katastrofou v historii České republiky, tedy od roku 1993, rozsáhlé povodně, které zasáhly Česko v srpnu 2002. Za ně vyplatily 36,7 miliardy korun. S odstupem následovaly povodně na Moravě v roce 1997 s deseti miliardami, povodně v Čechách v roce 2013 se 7,5 miliardy korun a tornádo na jižní Moravě z června 2021 s 3,3 miliardy korun.

„Největší nápor hlášení čekáme ode dneška, a to zejména z povodní, které na většině území odezní a lidé se budou moci soustředit na sčítání škod. Je třeba počítat s tím, že technici na prohlídky škod mohou do terénu také až poté, co je tam pustí Integrovaný záchranný systém po ověření a zajištění přístupnosti a stability cest,“ řekla mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová.

S klienty pojišťovna podle ní komunikuje převážně on-line, pouze pokud si to sami nepřejí, tak jinak. „Je to nejrychlejší cesta registrace škod, se zasláním elektronické fotodokumentace obrazu škody a poškozených věcí,“ dodala.