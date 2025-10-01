Aktualizováno: Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze. Důvodem byl nález miny
Policie zhruba na hodinu uzavřela Vysočanskou ulici v Praze, která spojuje Prosek a Vysočany. Důvodem byl nález miny. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že mina nebyla funkční. Policie to uvedla na síti X.
Ulici policisté obousměrně uzavřeli před polednem. Autobusy MHD kvůli tomu jezdily odklonem. Mina ležela podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny v porostu nedaleko zastávky Nad Jetelkou. „Jedná se o delaborovanou, tedy nefunkční minu. Opatření na místě končí a provoz je obnoven,“ uvedla policie ve 12:40.
Nálezy munice nejsou v Česku neobvyklé. Minulý týden se u střelnice v olomoucké části Černovír se našlo víc než 750 kilogramů munice. Pyrotechnici menší střelivo z období od první republiky na místě odpálili, větší kusy odvezli k odbornému zlikvidování. V hlavním městě zase v červenci na Vltavě plaval dělostřelecký granát. Pyrotechnik ho odvezl k bezpečné likvidaci.