Policie zasahuje na plzeňském krajském úřadě. Prověřuje kulturní centrum a miliardovou přestavbu lázní
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě, potvrdil mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a mluvčí hejtmanství Helena Frintová. Frintová rovněž potvrdila, že se zásah týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje s. r. o. (KCPK). Na zásah upozornily Novinky.cz.
KCPK má na starosti plán kraje zhruba na dvoumiliardovou přestavbu budovy zchátralých městských lázní v Plzni včetně výstavby nové budovy Západočeské galerie.
„Mohu pouze potvrdit, že dnes provádí náš útvar úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ řekl bez dalších podrobností Ibehej. Mlčenlivostí je vázán také kraj. „Mohu potvrdit, že policie dnes zasahuje na krajském úřadě Plzeňského kraje a mohu potvrdit, že se to týká společnosti Kulturní centrum,“ řekla Frintová.