Poslanci pustili stavební zákon do dalšího jednání. Dostálová ho chce ještě razantně upravit | E15.cz

Sněmovna po osmihodinové debatě poslala návrh nového stavebního zákona do druhého čtení. Diskutovaný zákon z pera ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) kritizovala zejména opozice, které se nelíbilo, že vláda trvala na projednání zákona i přesto, že ministryně onemocněla covidem, je v karanténě a nebyla přítomna na plénu. Vláda nakonec zákon v prvním čtení prosadila s pomocí hlasů KSČM a SPD.

Zákon nyní poputuje do poslaneckých výborů, zejména hospodářského, které dostanou na jeho projednání delší lhůtu 100 dní. Poslanci se tak k němu vrátí nejdříve v únoru. Dostálová přitom doufala, že klíčová norma, která má zrychlit stavební řízení v Česku, začne platit už na jaře příštího roku.

Návrh nového stavebního zákona čelí v současnosti kritice ze všech stran, nelíbí se zástupcům měst, památkářům, Hospodářské komoře a zcela nevyhovuje ani stavebníkům. Přestože výsledný text označila Dostálová za těžce vyjednaný kompromis, sama připravuje podle svých slov komplexní pozměňovací návrh, který má podle ní pomoci zákon zásadně změnit.

Opoziční poslanci se tak na čtvrteční mimořádné schůzi dotazovali zejména na to, co v pozměňovacím návrhu bude. Nebyli spokojeni s tím, že zákon ve sněmovně hájili jen ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj Marcela Pavlová.

„My si zasloužíme odpovědi od osoby, která zákon předkládá,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dostálová onemocněla nemocí COVID-19 krátce před jednáním .

Opozice neprosadila návrh, aby se jednání odložilo do doby, než bude ministryně zdravá. Rovněž se opozici nepodařilo prosadit vracení zákona kabinetu k přepracování.

Většina poslanců včetně opozičních se shodovala, že je třeba povolovací řízení v Česku urychlit. Kritizovali však řadu navrhovaných opatření a také fakt, že na zákoně není shoda ani mezi vládními rezorty.

Skeptičtí byli například ke zřízení státního Nejvyššího stavebního úřadu, který má dohlížet na celou soustavu stavebních úřadů. „Čím větší úřad, tím větší problémy, tím větší vzdálenost od lidí a od věcného řešení problémů,“ řekl Martin Kupka (ODS). Pirátští poslanci zase upozornili na to, že návrh oslabuje možnosti ochrany životního prostředí. Opozice proto chystá desítky pozměňovacích návrhů.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zase vystoupil s tím, že s obavami sleduje, jak zákon chrání práci památkářů. S Dostálovou podle svých slov vyjednal řadu kompromisů, aby stavební řízení bral ohled na ochranu památek.

„Předpokládám, že budou poslanci respektovat to, na čem jsme se s paní ministryní dohodli. Protože v opačném případě by to mohlo znamenat obrovské škody na ochraně kulturního dědictví v naší zemi,“ řekl ministr.

Návrh stavebního zákona kritizovali ve čtvrtek také zástupci Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce a Jihlavy, kteří vystoupili na společné tiskové konferenci. „Zákon je velice problematický nejenom z pohledu Prahy, ale i dalších měst. A to z toho důvodu, že by měl odebrat městům pravomoci,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Přitom ten trend by měl být opačný, aby se správa věcí veřejných lidem přibližovala, a ne vzdalovala,“ dodal. Městům vadí zejména změny v územním plánování a tvorbě stavebních předpisů. Dostálová výtky odmítla.