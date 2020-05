Poslanci zrušili povinnou maturitu z matematiky | E15.cz

Maturanti by měli mít nadále možnost si vybrat mezi maturitou z matematiky nebo z cizího jazyka. Sněmovna kývla na návrh ministra školství Roberta Plagy (za ANO), který v rámci návrhu novely školského zákona prosazoval zrušení povinné maturity z matematiky. Ta měla být zavedena už příští rok. Novelu musí ještě posoudit Senát. Plaga zveřejnil také harmonogram letošních maturit. Společná část maturit se uskuteční 1. a 2. června, didaktická část pak 3. června.

Pro zrušení povinné maturity z matematiky byla na středeční schůzi většina poslanců, podporu naopak neměl návrh, že by se její zavedení jen odsunulo o dva roky. Nesouhlasil s tím ani Plaga, podle kterého je výuka matematiky stále nedostatečná a studenti by nebyli připraveni.

„Ten odklad počítal s tím, že v následujících dvou letech, respektive už v tomto roce, budou moci probíhat kroky k nastartování zlepšené výuky matematiky,“ uvedl Plaga s tím, že k tomu ale nedošlo. „A nebudeme si nalhávat, že koronavirová krize do toho nějakým způsobem také nezasáhla.“

Povinnou maturitu z matematiky prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) a bývalí rektoři technických univerzit Karel Rais a Ivo Vondrák (oba za ANO), kteří se shodovali, že povinná zkouška by přispěla k lepšímu technickému vzdělání českých studentů. Ze státní maturity z matematiky v minulých letech propadla až pětina těch, kteří si ji dobrovolně vybrali.

Většina stran nicméně zrušení povinnosti vítá. „Žáci, rodiče i učitelé konečně vědí, na čem jsou. Ale nejde jen o matematiku. Výsledky studentů by neměly být hodnoceny podle jedné závěrečné zkoušky,“ řekl poslanec Petr Gazdík (STAN), podle kterého by se zkoušky mohly úplně zrušit a maturitní vysvědčení by se mohlo získat plněním povinností po celou dobu studia.

Poslanci kromě toho prosadili další novinky v maturitách. Státní část maturity se omezí pouze na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol. Společnost Cermat kromě toho bude muset po maturitách zveřejnit zadání a řešení úloh.

Společné maturity letos budou od 1. do 3. června

Společná část maturitní zkoušky se letos uskuteční 1. a 2. června, didaktická část 3. června. Harmonogram maturit ve středu zveřejnil ministr školství Robert Plaga (ANO). Termín podle něj odpovídá lhůtám, jak je vláda přijala ve stavu legislativní nouze v polovině dubna. Už dříve ministerstvo oznámilo, že letos nepočítá s písemnou částí maturit z českého jazyka a cizího jazyka.

Profilovou část maturit doporučuje ministerstvo uspořádat od 10. června. „Praktické zkoušky, maturitní práce a obhajoba může být před didaktickými testy, ale je žádoucí, aby to nebylo okamžitě po návratu do školy, aby byla zachována příprava,“ uvedl Plaga.

Školám ministerstvo rozešle metodiku postupu v době epidemie, termín bude zveřejněn vyhláškou ve čtvrtek, uvedl na dnešní tiskové konferenci Plaga. K přípravě na maturity se studenti posledních ročníků budou moci vrátit do lavic ve skupinách po 15 v pondělí 11. května.

Podle ministra budou moct žáci sundat roušky při písemné zkoušce, když rozestupy a další podmínky vyhoví obecně platným opatřením, stejně tak se za přísných hygienických podmínek budou moct odehrát i zkoušky ústní.