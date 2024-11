Elektrokola a infrastruktura, která jejich uživatelům umožní pohodlný pohyb po městě, jsou jedním z hlavních témat, před nimiž Praha stojí. Městu chybějí veřejně dostupné dobíjecí stanice a majitelé elektrokol se mohou spolehnout jen na vlastní elektrické zásuvky. Pokud metropole nedokáže dostatečně investovat do rozvoje dobíjecích stanic a bezpečných cyklostezek, bude elektromobilita jen těžko naplňovat svůj potenciál, Přitom by mohla zásadně přispět k řešení problémů městské dopravy.

Podle expertů, kteří se sešli na debatě City & Mobility pořádané e15, Praha zásadně zaostává v rozvoji cyklistické a dobíjecí infrastruktury, čímž se vzdaluje evropským vzorům, jako je Berlín nebo Kodaň. V těchto městech jsou cyklisté odděleni od automobilové dopravy a mohou využívat rozsáhlou síť cyklostezek. „Pokud chceme, aby Praha nabídla cyklistům podobné podmínky, čeká nás ještě dlouhá cesta,“ říká Petr Holub z ministerstva životního prostředí.

Praha cyklistům stále nenabízí bezpečnou infrastrukturu. Často jsou nuceni sdílet silnice s automobily, což mnohé odrazuje od pravidelného využívání kol jako dopravního prostředku. Tato situace nejenže zvyšuje riziko nehod, ale snižuje i komfort, který by městské dopravě přinesla širší škála udržitelných alternativ. Je proto potřeba vytvořit propojenou síť cyklostezek mezi okrajovými částmi města a centrem, která by cyklistům umožnila efektivní pohyb bez nutnosti sdílet prostor s auty.

Důležitým prvkem moderní cyklistické infrastruktury je dostupnost dobíjecích stanic pro elektrokola, která jsou rostoucím trendem v městské mobilitě. „V Česku se ročně prodá okolo 300 tisíc kol, třetina z nich jsou elektrokola, ale dobíjecí stanice prakticky nikde nenajdete,“ vysvětluje Michal Bařina, zakladatel společnosti KoloNaOperák.

Elektrokola umožňují snadnější pohyb na delší vzdálenosti a také při stoupání, což zvyšuje jejich atraktivitu pro obyvatele příměstských oblastí, zvlášť v kopcovité Praze. Nicméně nemožnost si kola nabít jejich každodenní používání komplikuje. „Firmy chtějí motivovat své zaměstnance k ekologičtější dopravě, ale nedostatek nabíjecích míst to často zkomplikuje. Majitelé elektrokol si je tak můžou dobíjet jen doma ze zásuvky,“ dodává Bařina. Bez dostatečné podpory se tento potenciál rozvoje může rychle změnit v logistickou komplikaci.

Praha by se podle něj mohla inspirovat v městech jako Vídeň, kde rozvoj dobíjecí infrastruktury podpořily cílené investice do udržitelné dopravy. V české metropoli zatím zůstává rozvoj infrastruktury jen záležitostí diskuzí a záměrů. Podpora elektromobility a cyklistiky by podle odborníků mohla Praze přinést nejen snížení emisí a čistší ovzduší, ale i lepší organizaci městské dopravy, která by snížila přetížení silnic a nabídla udržitelnou alternativu ke stále rostoucímu počtu automobilů.