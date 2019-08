Praha zreviduje dlouhodobé smlouvy, radním vadí nízké nájemné | E15.cz

„Týká se to více než stovky případů. Jsou to smlouvy, kde máme možnost to ovlivnit a kde je možnost jít cestou výpovědi,“ řekl Chabr. Týká se to především smluv na dobu neurčitou. Praha tak ukončí nájem například nepoctivým směnárnám, které sídlí v městských objektech. Na dalších místech dojde ke zvýšení nájmu, například v objektech Adria, Platýz či TeTa.

Mnohem hůře vypověditelné jsou ovšem smlouvy na dobu určitou, které jsou často na desítky až sto let dopředu. Takových smluv má Praha podle evidence smluv desítky.

„Majetek v 90. letech nebyl vždy v optimálním stavu, byly to ruiny a byla potřeba rekonstrukce. To vedlo k uzavření smluv třeba do roku 2050 za poměrně nízké nájemné, v dnešních podmínkách až nepochopitelně nízké,“ řekl Chabr. „Na druhou stranu tam nájemník provedl vstupní investice kolikrát v řádu stovek milionů korun,“ dodal.

Město má nicméně u smluv na dobu určitou omezené možnosti, jak je vypovědět nebo změnit. „Jde například o areál bývalého Sanopzu, který byl pronajat na začátku tisíciletí. Byla tam velká investice do majetku, který nám ale dlouhodobě nepřináší žádné nájemné,“ řekl magistrátní ředitel odboru majetku Jan Rak.

V minulosti se Praze nicméně podařilo například vypovědět smlouvu se společností Lyra Pragensis, která si pronajala Colloredo-Mansfeldský palác u Karlova mostu. Za pronájem měla společnost do roku 2090 platit jednu korunu měsíčně. Podmínkou byla rekonstrukce paláce, ke které však nikdy nedošlo.

Advokát Daniel Weinhold upozorňuje, že nový občanský zákoník otevírá více možností, jak ukončit dlouhodobé smlouvy. „Podle nového občanského zákoníku platí, že byla-li smlouva bez vážného důvodu uzavřena na dobu určitou delší než deset let, lze se po uplynutí deseti let od vzniku závazku domáhat jeho zrušení soudem,“ uvedl.

Chabr nicméně upozorňuje, že řada dlouhodobých smluv má pro Prahu smysl. Až do roku 2092 má od města například pronajatou budovu v Tusarově ulici Armáda spásy, která zde provozuje azylový dům.

„Objekt prošel před dvaceti lety rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou za peníze Armády spásy,“ uvedla ředitelka pražského centra Lenka Sadilová s tím, že organizace pro město poskytuje potřebné sociální služby, a proto platí nízké nájemné.

Dlouhodobé smlouvy se netýkají jen pronájmů. Jedna z nejdelších smluv je například až do roku 2113 s reklamní agenturou Kristián. Jde o oprávnění k využití loga. Jednatel agentury Ladislav Pleštil to označil za běžnou praxi. „Pokud zákazník nechce mít problém s autorským právem, vyžádá si od autora poskytnutí práva na dlouhou dobu,“ řekl Pleštil.