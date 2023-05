Nájemní smlouva na byt | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

Dále je žádoucí, aby strany v rámci smlouvy určily výši nájemného a cenu za zálohy na služby dodávek energií, vody, plynu atd., pokud je zajišťuje pronajímatel, případě je možné zvolit alternativu, že bude nájemce povinen přehlásit dodavatele energií sám na sebe. V aktuální době nejistých cen v oblasti energetiky je rovněž žádoucí přidat do smlouvy oprávnění pronajímatele jednorázově zvyšovat výši záloh na služby.

Ohledně splatnosti se nájemné obecně platí dle zákona předem, nejpozději do 5. dne v měsíci. (příklad: nájemné na prosinec 2022 je nájemce povinen uhradit do 5.12.2022). Ve smlouvě je také možné sjednat pozdější datum splatnosti, nikoli však dřívější, protože by takové ujednání nepřiměřeně zkracovalo práva nájemce.

Pokud bude sjednávaná jistota (kauce), její výše může být maximálně trojnásobek měsíčního nájmu.

Pronajímatelé dále při vyhotovování smluv chybují v tom, že nájemci ukládají různé zákazy, které nemají zákonnou oporu. Jedná se zejména o zákaz přihlášení k trvalému bydlišti nebo zákaz chování zvířat, který Vám obecně nikdo zakázat nemůže.

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.