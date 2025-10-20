Předplatné

Centrum Prahy dnes po 13:00 na zhruba 20 minut postihl výpadek elektřiny. Způsobila ho porucha na rozvodně stejně jako před deseti dny, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka. Výpadek zasáhl zejména oblast Nového Města a Vinohrad.

Porucha vznikla na rozvodně Střed stejně jako při výpadku, který nastal 10. října. „Jedná se o závadu na rozvaděči, bude to přepojeno na jiný směr napájení,“ řekl Hanzelka. Dodávky proudu pak v takovém případě zajišťují další rozvodny. Rychlé zprovoznění dodávek je podle Hanzelky možné díky silnému zasíťování hlavního města.

Výpadek stejně jako před deseti dny narušil provoz tramvají v centru metropole. Omezení se týkalo 11 tramvajových linek, vyplývá z informací na webu pražského dopravního podniku.

Masivní výpadek elektřiny Česko zaznamenalo 4. července. Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.

